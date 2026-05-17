Bulgaria gana una Eurovisión marcada por la polémica con Israel

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Dara quedó por delante del israelí Noam Bettan, que durante unos minutos rozó el Micrófono de Cristal, el premio del concurso. La actuación de Bettan transcurrió con total normalidad, sin los abucheos que en ediciones anteriores recibieron los representantes de este país. Bettan, hijo de emigrantes franceses, cantó con solvencia en hebreo, francés e inglés una balada titulada Michelle. Sin embargo, cuando se conoció el resultado del televoto —muy positivo para ellos otra vez y, por eso, bajo sospecha-, los silbidos aparecieron en el estadio.

El tercer lugar fue para la rumana Alexandra Capitanescu con Choke Me; el cuarto, para la australiana Delta Goodrem, que interpretó Eclipse; y el quinto, para Italia, con Sal Da Vinci y su Per sempre sì. En las apuestas, Bulgaria estaba en el grupo de las diez principales candidatas, pero no entre las mayores favoritas. Finlandia, que encabezaba los pronósticos gracias al dúo formado por el cantante Pete Parkkonen y la violinista Linda Lampenius, se tuvo que conformar con la sexta posición. Eurovisión, en entredicho por la ausencia de varios países, quiso en su 70 edición hacer un guiño a la nostalgia, y cantantes actuales interpretaron temas legendarios de la historia del festival, como Volare, Congratulations, Waterloo o Euphoria, pero nada pudo borrar la sensación de que la fiesta, otra vez, no iba a tener tanta gracia.

La geopolítica volvió a marcar, como en los dos años anteriores, el evento musical. España y otros cuatro países, Islandia, Eslovenia, Países Bajos e Irlanda, boicotearon la cita en protesta por la participación de Israel, señalada por la guerra de Gaza. España, una de las 'big five', siguió ejerciendo este sábado presión contra Eurovisión a través de la televisión pública. RTVE no retransmitió el festival, que solo pudo seguirse en España a través de YouTube, pero sí lanzó durante toda la jornada en sus canales este mensaje: «Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Gaza». También en Viena, horas antes del concurso, miles de personas se manifestaron el sábado antes del festival para rechazar la presencia de Israel. Bajo el lema 'Ningún escenario para el genocidio', lamentaron que el espectáculo televisivo sirva como «propaganda» para el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Además, el presidente de RTVE, José Pablo López, criticó las declaraciones del director de Eurovisión, Martin Green, que abrió la puerta a una posible vuelta de Rusia, sancionada desde 2022 por la invasión de Ucrania.

Green indicó en una entrevista que «la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión", unas afirmaciones que López rebatió en su cuenta de X porque «destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España». «Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", zanjó López, que consideró que Green pretende, con una posible readmisión de Rusia, justificar la presencia de Israel."Responsabilidad y humanidad» El viernes, también en la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió de nuevo la postura española de no acudir al festival. «Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad", escribió.

Los conflictos internacionales están suponiendo un revés para el prestigio, y también para las audiencias, de Eurovisión. Este año tomaron parte en el certamen un total de 35 países, de los que 25 estuvieron el sábado en la final. La audiencia estimada del concurso en esta edición era de 166 millones de personas, según los cálculos de los organizadores, por debajo de los 183 de 2021, el año anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.