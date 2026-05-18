León nutre al mundo de un patrimonio perdido

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La provincia leonesa es altamente conocida por el gran patrimonio cultural que atesora. Esto permite que en cada calle, cada rincón y cada institución cuente con, al menos, varias piezas de gran valor. Da igual si se habla de León capital o de diversos lugares de la provincia. Desde siempre ha sido así, pero, en épocas anteriores, estas piezas no contaban con la protección que tienen ahora. Algo que suscitó el interés de muchas personas y países para comprar piezas de origen leonés a precio regalado e incluso robarlas y llevarlas a otros espacios. No obstante, en los últimos años han ido creciendo el número de expolios que ha sufrido la provincia leonesa y que se han encontrado en ciudades de otros países.

En el último año, la ciudad de León ha pasado de 16 a 23 piezas de alto valor encontradas en diez ciudades de cinco países distintos, según datos de Nostra et Mundi. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia son los países donde se ha averiguado que contienen piezas en museos que son de origen leonés y que, por diversas circunstancias o razones, pusieron rumbo hacia allí y que no cuentan con fecha de regreso, si es que existe esa posibilidad.

Las piezas

23 son las piezas que componen este expolio que sufre la provincia de León. Estados Unidos es el país que cuenta con más obras de origen leonés reconocidas. Entre las piezas más destacadas se encuentra el Beato Morgan (Beato de San Miguel de Escalada), uno de los manuscritos iluminados más importantes del arte mozárabe. Realizado hacia 940-945 en el entorno del monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora), pero relacionado con el origen leonés, representa la riqueza del trabajo de los scriptoria monásticos del noroeste peninsular. Hoy se conserva en la The Morgan Library & Museum, donde constituye una de sus joyas medievales.

Escultura identificada de San IsidoroNOSTRA ET MUNDI

También sobresale la Placa de marfil. Camino a Emaús y Noli me tangere, fechada entre finales del siglo XI y comienzos del XII y procedente de la provincia de León. Es un ejemplo excepcional de eboraria románica, actualmente en The Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más importantes del mundo en arte medieval.

Dentro del conjunto de marfiles leoneses destacan igualmente la Cabeza de san Cristóbal, procedente de Sahagún, y el San Pedro en la cátedra papal portando la doble llave, así como el Apóstol y el Cristo en Majestad, todos ellos vinculados a la producción escultórica y devocional del entorno leonés entre los siglos XI y XIII. Estas piezas se encuentran repartidas entre el RISD Museum y el Glencairn Museum, donde forman parte de importantes colecciones de arte medieval europeo.

Otro conjunto fundamental es el de las esculturas procedentes del monasterio de los Santos Facundo y Primitivo de Sahagún, entre las que se incluyen San Pablo, San Miguel y el Comentario sobre las Epístolas de San Pablo. Estas obras reflejan la importancia del foco artístico de Sahagún en los siglos XII y XIII y hoy se conservan en los Harvard Art Museums y en la The Morgan Library & Museum.

Cofre relicario de los santos Adrián y NataliaNOSTRA ET MUNDI

La escultura funeraria también está representada por las Efigies de Suero de Quiñones y Elvira de Zúñiga, procedentes del monasterio de Santa María de Nogales, realizadas en torno a 1590. Ambas piezas forman parte de la colección de la The Hispanic Society Museum & Library, institución clave para la preservación del arte hispánico en Estados Unidos.

A este conjunto se suman obras como el Cofre relicario de los santos Adrián y Natalia, procedente de un monasterio leonés y conservado en el The Art Institute of Chicago, o la Píxide, vinculada al entorno episcopal de León y hoy en el Saint Louis Art Museum. Ambas reflejan la riqueza de la platería y la orfebrería medieval y renacentista de la región.

En conjunto, estas piezas muestran cómo el arte leonés, especialmente el románico y el de transición al gótico, alcanzó un alto grado de sofisticación técnica y simbólica. Su dispersión actual en museos estadounidenses británicos, fanceses y alemanes no solo evidencia el interés internacional por este patrimonio, sino también la necesidad de comprender su origen común en los grandes centros monásticos y eclesiásticos del noroeste peninsular. No obstante, seguro que hay muchas obras más perdidas por el mundo por encontrar.

En el último año, las piezas encontradas fuera de León y de origen leonés han pasado de 16 a 23 obras