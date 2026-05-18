Tanxugueiras anuncia la gira y vendrá a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Tanxugueiras, uno de los proyectos con más recorrido y transformadores de la música tradicional contemporánea, ha anunciado una nueva gira por España con la que recorrerán algunas de las salas más emblemáticas del país, entre ellas León. En pleno aniversario de su primera década sobre los escenarios, Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro atraviesan uno de los momentos más sólidos y representativos de su carrera, consolidando una propuesta que ha llevado el folclore gallego a nuevas dimensiones.

León acogerá el próximo 23 de octubre el concierto de este trío gallego en la sala Studio 54. Un evento marcado en rojo en el calendario, tanto de los leoneses como del propio grupo que ven León como un lugar muy bonito al que poder ir a tocar y mostrar todo el repertorio que llevan tiempo realizando. «Desde el grupo estamos emocionadas de volver a León. Estuvimos en las fiestas en 2022 y es un concierto que se nos ha quedado para el recuerdo en nuestras cabezas porque hubo una energía increible», explica Aida Tarrío para este diario, una de las personas que conforman Tanxugueiras. En este nuevo directo, Tanxugueiras repasará sus grandes éxitos además de presentar O Cuarto, su cuarto trabajo discográfico, producido junto a Iago Pico y Gabi Fernández. El álbum supone un paso adelante en su evolución artística, profundizando en una sonoridad más madura sin perder la esencia que las ha convertido en referentes: la defensa del idioma gallego y la reinterpretación contemporánea de la tradición. «Además presentamos nuestro nuevo trabajo, que es como una especie de celebración por estos diez años en la música y lo presentaremos en León con muchas ganas y esperando a la gente que quiera venir a disfrutar», finaliza Aida Tarrío.

Con una trayectoria que ha trascendido fronteras y ha redefinido el papel de la música de raíz en el panorama actual, esta gira representa una oportunidad única para vivir de cerca la fuerza escénica de Tanxugueiras. Un reencuentro imprescindible tanto para su público más fiel como para quienes se han ido sumando en estos años de disfrutar de un concierto de lo más reivindicativo.