El alcalde de León quiere reabrir el Teatro Emperador en "unos cinco años"

Imagen de la platea del teatro Emperador, un espacio sobre el que los leoneses llevan esperando una rehabilitación tras 20 años cerrado.DL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, sitúa en un plazo de “unos cinco años” la reapertura del Teatro Emperador. Así lo aseguró en una entrevista concedida a Javier Chamorro en el programa Más de Uno León, de Onda Cero, donde reconoció que el proyecto todavía afronta varias fases antes de convertirse en realidad.

“El Teatro Emperador no lo vamos a ver abierto ni este año ni el que viene”, afirmó el regidor, quien explicó que el horizonte temporal que maneja el Ayuntamiento se sitúa “en torno a cinco años”. Aun así, destacó que ya se han dado pasos “necesarios e importantes” y confirmó que desde el Ministerio de Cultura “se han iniciado los trámites para ese proyecto”.

Diez recordó que, una vez redactado el proyecto definitivo, todavía quedarán pendientes la licitación de las obras, su ejecución y, finalmente, la apertura del histórico teatro leonés.

El impulso definitivo llegó en noviembre de 2025, cuando el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó en León un plan de acción respaldado por un estudio de viabilidad elaborado por un arquitecto leonés. Ese documento servirá de base para el futuro proyecto de rehabilitación y para la elaboración del plan especial en el que ya trabajan los técnicos municipales, ya que será necesario modificar la volumetría del edificio.

Desde la Asociación Amigos de los Teatros Históricos de España (Amithe) celebran el desbloqueo del proyecto, aunque mantienen la vigilancia para garantizar que se cumplan todos los compromisos adquiridos.

La reapertura del Teatro Emperador también supondrá una importante inversión económica. Según explicó el alcalde, el coste superará los 20 millones de euros. “Si todos estos plazos se cumplen y con una inversión muy importante, volveremos a tener abierto ese anhelado Teatro Emperador”, señaló.

No obstante, Diez advirtió de que el desarrollo del proyecto dependerá también de la estabilidad política. “El problema de estos proyectos de tan largo plazo es que luego cambia el Gobierno; a mí me ha pasado ya cambiando los ministros”, lamentó. Pese a ello, concluyó asegurando que la rehabilitación “está bastante encaminada”.