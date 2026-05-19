La literatura toma la ciudad de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Feria del Libro está siendo un éxito. O por el momento eso es lo que parece si uno se acerca a la Plaza de San Marcelo, ubicación donde se sitúan las 40 casetas que conforman dicha feria. En todo momento se pueden visualizar viandantes interesados en cada una de las instituciones o librerías presentes en una Feria del Libro que agradece el buen tiempo, una meteorología que permite poder disfrutar de la literatura sin ningún inconveniente. No obstante, queda todavía una semana en la que se espera y se desea desde las distintas bibliotecas que la afluencia de gente se mantenga para que cuya valoración al final de la feria sea positiva.

La afluencia de gente hasta el momento está siendo muy positiva con varias actividades que han llenado la carpa

Con un pregón celebrado el pasado jueves 14 de mayo dio comienzo una Feria del Libro distinta, con una ubicación diferente y con la incógnita del tiempo. De momento, tras 4 días de feria, todo esta yendo a favor de la lectura, y que siga así. Una organización intensiva marcan unas jornadas que prometen una diversidad de actividades que cuya afluencia hasta el momento está siendo muy elevada, sobre todo las presentaciones y las firmas de libros. «Es pronto todavía para hacer valoraciones seguras, pero sí que es cierto que la afluencia ha sido muy positiva durante el fin de semana y que las actividades que estamos realizando, sobretodo las presentaciones y las firmas están consiguiendo llenar la carpa y dar una sensación de importancia a la literatura muy bonita», explica Óscar García presidente de la Asociación de Libreros de León. «Las jornadas están siendo muy bonitas y de mucho trabajo, ya que desde la organización se ha hecho un esfuerzo muy grande para conseguir sacar adelante esta feria y conseguirlo es algo bonito», argumenta García sobre el esfuerzo que ha conllevado la programación de la Feria del Libro.

Actividades de todo tipo

Entre lo más destacado que hay este año en la Feria del Libro son las diversas actividades relacionadas con la literatura. Presentaciones de autores de relevancia y locales, publicaciones nuevas para mover el mercado literario, firmas de los autores que permite a la gente conectar con ellos y con sus libros y las actividades que hay alrededor de la lectura y dirigida para todos los públicos están permitiendo tener unas jornadas de disfrute para el público interesado en la literatura.

Urraca, líder entre los lectores

No podía ser de otra manera. No existe una fórmula para que en este 2026 alguien o algo pueda arrebatarle el protagonismo a la reina Urraca I de León. Si uno va a insituciones museísticas, ahí esta, si va a buscar contenido audiovisual, también, prefieres algo más teatral, por supuesto que tienes opciones. No obstante, en la literatura también es la reina. Y las casetas de la Feria del Libro lo saben. Por ello, cuando uno se acerca, de 40, más de 30 casetas tienen ente las primeras filas de libros su imagen o, al menos, una obra donde su figura resalta por encima de las demás. Una obsesión que parece que no tiene final y que, al fin, la reina Urraca I de León está en el lugar que merece y se empieza a conocer un poco mejor la historia que tiene detrás, una historia mal contada, tergiversada y que, en la actualidad, y gracias en parte a las publicaciones literarias sobre su persona está consiguiendo tener la imagen de lo que fue: la primera reina por derecho propio en Europa y lo más importante, una reina que reino en un mundo de hombres y bajo la mirada constante de todos. Por ello es la protagonista, no solo de la Feria del Libro, sino de todo lo relacionado con la ciudad de León y con la provincia leonesa.

Ahora queda saber cómo seguirá dicha Feria del Libro, si el tiempo permitirá continuar con total normalidad una programación de lujo, si la gente seguirá mostrando ese interés por un mundo tan variado y tan importante como es el de la lectura y si, al final, todo ese esfuerzo por parte de la organización de dicha feria vale la pena y si los grandes beneficiarios de esto serán los que deben serlo, es decir, los libreros, las librerías, los leoneses y, por supuesto, la literatura, un arte que parece que siempre sufre, pero que aguanta ante toda adversidad y que quiere seguir presente en la vida.



