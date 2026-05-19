Teatro en honor a Urraca I de León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Con motivo del 900 aniversario del fallecimiento de Urraca I de León, considerada la primera reina privativa de Europa, la Asociación Cultural El Trovador Leonés llevará al escenario la teatralización de su coronación bajo el título «Un trono para una mujer leonesa: Urraca I». La representación tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo de 2026, a las 20:30 horas, en el Auditorio Ciudad de León, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La obra, escrita por Hermenegildo López y dirigida por Sergio Diaño, pretende acercar al público uno de los episodios más trascendentales de la historia del reino leonés: la decisión de Alfonso VI de designar como heredera a su hija Urraca tras la muerte de su único hijo varón, el príncipe Sancho, fallecido en la batalla de Uclés en 1108. La teatralización recrea los últimos momentos del reinado de Alfonso VI, marcado por el desgaste físico y emocional del monarca tras la batalla de Sagrajas y la pérdida de su heredero. En ese contexto, el rey se enfrenta a una cuestión decisiva para la supervivencia del reino: asegurar la sucesión. La decisión de entregar el trono a una mujer provocó tensiones entre la Iglesia y la nobleza, pero acabaría cambiando para siempre la historia del acceso al poder en Europa. Desde la organización destacan que esta representación busca «poner letra y vestuario» a unos hechos fundamentales de la historia leonesa y reivindicar la figura de Urraca I en el aniversario de su fallecimiento. Las invitaciones podrán recogerse en el Auditorio Ciudad de León los días 18 y 19 de mayo, en horario de 9:00 a 14:00 horas.