Continúa el montaje para Netflix en la Plaza del Grano de León, en fotos

Montaje de Netflix para grabar 'El Peregrino' en la Plaza del Grano de León.RAMIRO

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Ya se puede comenzar a ver el espacio que utilizarán los actores el jueves en la grabación de la serie histórica de Netflix 'El Peregrino', adaptación del escritor brasileño Paulo Coelho, uno de los más conocidos a nivel mundial.

Entre el material ya se deja ver un kiosco antiguo en el centro de la plaza y mucho movimiento para poner a punto la zona de cara al jueves, cuando más de 100 figurantes y los actores principales recalen en el casco histórico de la ciudad para grabar las escenas correspondientes.

Continúa el montaje para Netflix en la Plaza del Grano