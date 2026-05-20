La banda de León Polaroid lanza su segundo disco

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La banda leonesa Polaroid da un nuevo paso en su trayectoria con el lanzamiento de Nuevas maneras de salvar un corazón, su segundo larga duración y el trabajo con el que el quinteto consolida su evolución artística y sonora dentro de la escena independiente. En su nuevo larga duración, el quinteto explora territorios musicales inéditos hasta la fecha, incorporando sintetizadores y elementos electrónicos sin renunciar a la esencia indie-rock ni a las texturas acústicas que han definido la identidad de la banda desde sus inicios y que, por ende, mantienen, por lo menos, hasta la fecha. A través de diez nuevas composiciones, los leoneses despliegan un universo sonoro amplio y matizado en el que conviven sensibilidad, energía y una marcada vocación experimental.

El álbum ha sido grabado íntegramente en los Estudios Tripolares de León y cuenta con la producción de Juan Marigorta (Fabián, Zabriskie), cuya mirada detallista aporta cohesión y profundidad al conjunto. El apartado visual adquiere también especial protagonismo gracias al trabajo gráfico desarrollado por el propio Marigorta junto a Jesús Palmero para Marciano Sonoro Ediciones, además de la fotografía del reconocido fotógrafo leonés Jesús Castrillo.

El primer adelanto del disco, Salvaje, sirve como carta de presentación de esta nueva etapa. El single muestra la faceta más cercana al indie rock de la banda, con guitarras contundentes que dialogan con la sensibilidad acústica y la electrónica presentes en otras composiciones del álbum. Temas como Recuerdos de Anoche o Veneno profundizan en esa dualidad sonora que ha permitido al grupo traspasar fronteras y sonar en países como México y Argentina. Nuevas maneras de salvar un corazón supone la continuación natural de Los territorios soñados. Londres-León, el álbum debut de la banda, grabado en los míticos Abbey Road Studios, y confirma la madurez artística de una formación en constante crecimiento que les ha llevado a poder realizar está nueva presentación con la que se consolidan en el ámbito musical.

Con este nuevo trabajo, Polaroid reafirma su capacidad para reinventarse sin perder su esencia, consolidando una propuesta sólida, contemporánea y cada vez más personal dentro del panorama independiente nacional. La presentación oficial del álbum tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo en el Teatro Albéitar, en un concierto especial que contará con músicos invitados y comenzará a las 20.30 horas. Una cita que permitirá a la banda el dar a conocer este nuevo trabajo que tanto esfuerzo lleva a las espaldas.

Un día después, el quinteto participará en Old Wheels, festival familiar y gratuito de estética vintage centrado en la cultura motera que se celebra anualmente en Cembranos. Además, el viernes 29 de mayo, la banda ofrecerá un concierto en formato acústico e íntimo en La Casuca by Sonríe.