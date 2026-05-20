Cristina Fanjul, lista para firmar libros en la Feria del Libro de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La periodista y escritora de Diario de León, Cristina Fanjul, también estará presente este miércoles 20 de mayo en la Feria del Libro. La escritora, a partir de las 20.00 horas, recibirá al público leonés que se acercará a que la periodista firme sus ejemplares de la última novela que publicó titulada ‘La isla de Garibaldi’. Dicha novela le llevó a ser finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, un premio que, a pesar de no concluirse, ya fue un gran logro ser finalista con la primera novela publicada por Cristina Fanjul.

La Feria del Libro, durante los diez días que dura, está presentando oportunidades para los interesados en la literatura y, este miércoles a las 20.00 horas, tienen una nueva cita con una novela que habla sobre la época del franquismo.