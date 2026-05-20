El Cineclub 'Luz de Cine' de Astorga emite ‘Chinas’

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

el Cineclub Luz de cine de Astorga profundiza este semana en el reto de convivir siendo distintos y distintas. Este miércoles, 20 de mayo, a las 20.30 horas, podemos ver en el Cine Velasco Chinas (2023), una película dirigida por Arantxa Echevarría, con un reparto mixto de actores y actrices profesionales y no profesionales. Ambientada en el barrio madrileño de Usera, la película reta a los y las espectadoras a adentrarse en un relato incómodo y nada complaciente con la realidad del día a día de las generaciones chinas nacidas o criadas en España, que viven en la disyuntiva entre la pertenencia y desarraigo. Chinas está protagonizada por Lucía (Daniela Shiman Yang) y Xiang (Ella Qiu), dos niñas de origen chino con realidades muy distintas. Lucía pertenece a la segunda generación de inmigrantes chinos en España; Xiang, en cambio, fue adoptada por una familia española. Y en este contexto, emerge el tercer protagonista: el bazar, un espacio que es a la vez lugar de trabajo, hogar improvisado y frontera cultural. La cinta de la realizadora bilbaína obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Goya en 2024. La programación de mayo de Luz de cine concluye la próxima semana con la película Persona de Ingmar Bergman (1966). En Persona, Elisabeth (Liv Ullmann), una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de «Electra». Después de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe permanecer en la clínica. Alma (Bibi Andersson), la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo hablándole sin parar. De esta forma, el Cineclub Luz de cine de Astorga sigue dando estos eventos culturales hacia todas las personas relacionadas con lo audiovisual.