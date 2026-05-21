Un libro del siglo XII, rey de la Feria del Libro de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

En la Feria del Libro de León se puede encontrar de todo. Hay libros de escritores reconocidos, publicaciones de lo más novedosas, pero también se puede encontrar antigüedades de «valor incalculable». Eso pasa si uno se fija en la caseta de Planabooks Editores, un espacio dedicado de forma exclusiva para documentos que se podrían catalogar como «los más importantes de la historia de España». El Quijote, el Cid Capeador, la conquista de Colón en América o libros tan importantes como la obra de Goya son algunos de lo que en esta caseta se puede encontrar.

No obstante, el libro con más valor que tienen entre sus filas ahora mismo es el Codex Calixtinus, un libro del siglo XII que se trata de la primera guía turística españala, donde León cobra especial importancia debido al Camino de Santiago y a los peregrinos que hacían parada en la provincia leonesa. Cabe recordar que este documento tuvo una enorme repercusión nacional por su robo hace años en la Catedral de Santiago, un episodio que se calificó de «surrealista» debido al valor histórico de una obra original del siglo XII.

Este documento histórico fue presentado el martes a las 18.00 horas en la carpa de la Feria del Libro ante decenas de personas, la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado y personalidades alli presentes de la Catedral de Santiago, que no se quisieron perder la cita.

El responsable de la editorial allí presente, Alfredo Navarro, explicó el complejo proceso que implica realizar un facsímil. Para poder reproducir estas obras, las editoriales deben presentar una propuesta a las instituciones propietarias de los originales, como bibliotecas nacionales o entidades eclesiásticas. «Tiene que hacerse exacto al original», afirmó, destacando el carácter «meticuloso» del trabajo. Según explicó, si la reproducción no alcanza un nivel de precisión absoluto, las instituciones no autorizan la copia del documento y no se puede realizar.

La colección presentada en la feria abarca diferentes perfiles de público. «Por un lado, los amantes de los códices medievales; por otro, los interesados en libros de artista y obras ilustradas de gran valor estético; y finalmente, lectores atraídos por grandes clásicos históricos como el Diario de Colón o los viajes de Magallanes y Elcano», comenta Navarro acerca del tipo de público que suele ser el que termina por adquirir alguna de las publicaciones allí presentes. Entre las piezas presentes destacó también ediciones relacionadas con Goya, Salvador Dalí o el Romancero Gitano.

El editor defendió además el valor exclusivo de estas ediciones frente a la publicación convencional. Cada facsímil se produce en tiradas limitadas y numeradas, certificadas mediante acta notarial. «Quien compre un Codex Calixtinus va a saber que en el mundo solamente lo van a tener 500 personas», afirmó reafirmando el valor tan alto que tienen.