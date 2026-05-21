La obra maestra del Festival de Órgano

El Palacio del Conde Luna acogerá hoy a las 19.00 horas un acto excepcional para la memoria cultural leonesa con la presentación del libro cedé Libro del frío. Si esta obra, nacida de la colaboración entre el Premio Cervantes Antonio Gamoneda y el compositor y académico José María Sánchez-Verdú, es ya de por sí un acontecimiento, no lo es menos, aunque sea en otro sentido, el hecho de que este acto supone el broche de oro a la trayectoria de la Asociación de Amigos del Órgano Catedral de León. Si los bienes inmateriales quedan para la eternidad, el Festival Internacional de Órgano Catedral de León ocupará el lugar de los predilectos. Después de más de tres décadas persiguiendo un sueño, que era un órgano de categoría para el templo leonés, y a la vez organizando un festival de nivel internacional en torno al instrumento, ocurrió que hechos de diferente índole, junto a cierta desidia externa, provocaron diversos cambios. Pero el órgano, el flamante órgano Klais llegó. Y el festival brilló año a año. Y ahí está, y suena, seguro que ante algunos oídos curiosamente incrédulos acerca de esta aventura. Pero el camino está recorrido. En el acto de hoy intervendrán ambos autores junto a Samuel Rubio, figura central en la gestión de una asociación que, desde su fundación en 1984, transformó el paisaje musical leonés.

La obra, encargo del Fiocle con motivo de su XXV aniversario, fue estrenada en la Catedral de León el 3 de octubre de 2008 y a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia con la voz del contratenor Carlos Mena y el órgano de Oscar Candendo, todos ellos bajo la batuta del maestro Sánchez-Verdú. Un proyecto de extraordinaria envergadura tanto técnica como artística, que bien puede resumir el espíritu del proyecto defendido por nuestra Asociación durante cuatro décadas. «Nos despedimos con la satisfacción del deber cumplido, y lo hacemos con el mejor broche de oro posible. Este proyecto es nuestro último regalo al patrimonio leonés. Con el nuevo órgano plenamente integrado en el templo, la gestión y el desarrollo musical corresponden ya de manera directa al Cabildo Catedral y al nuevo organista titular, Carlos Fernández Bollo, a quien deseamos el mayor de los éxitos en su programación. Gracias a todos los socios, instituciones y amigos que nos habéis acompañado en esta maravillosa partitura de más de 40 años. El órgano seguirá sonando, y en cada acorde, irá un trozo de nuestra historia», explican desde lo que fue un suceso de alta cultura en León y que a veces tuvo que pelear contra viento, marea y temporales de toda condición.

La presentación de este cedé y libro no es un hecho aislado, sino la culminación de un proyecto que ha mantenido a León en la vanguardia internacional durante más de cuatro décadas. La Asociación deja tras de sí hitos irrepetibles como son en lo cuantitativo las 36 ediciones consecutivas del Festival Internacional de Órgano Catedral de León. También, un festival que ha convertido a la Pulchra Leonina en epicentro internacional de la música de órgano. Más los cursos de composición de Villafranca del Bierzo bajo la dirección de maestros de la talla de Cristóbal Halffter y Tomás Marco. Como despedida y legado a la ciudad, la Asociación formaliza su testamento artístico-musical, que quedará depositado en la Catedral de León para las futuras generaciones: Por un lado, el Órgano Klais (2013): Monumental instrumento de referencia técnica y estética mundial. El Archivo de Partituras. También, Libro del frío: La última gran obra de encargo (XXV aniversario del Fiocle) que sella el diálogo entre la palabra de Gamoneda y la creación sonora contemporánea, grabada en directo por Pablo Vega, técnico leonés.