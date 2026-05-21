Los Vinagres, este viernes en El Gran Café

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La banda canaria Los Vinagres actuará en León. Y lo hace este viernes, 22 de mayo, en El Gran Café, en una de las citas musicales más destacadas del fin de semana en la capital leonesa. El concierto dara comienzo a las 21.30 horas, con apertura de puertas prevista para las 21.00.

El trío procedente de La Palma llega a León dentro de su gira de presentación de sus trabajos más recientes, manteniendo la energía y el carácter festivo que les ha convertido en una de las propuestas más singulares del panorama nacional.

Su sonido combina rock, garaje, surf y ritmos de inspiración latina, una fórmula que les ha permitido consolidar una fiel base de seguidores en toda España.

La actuación forma parte de la programación de primavera de El Gran Café, una de las salas de referencia para la música en directo en León, que durante las próximas semanas acogerá también conciertos de otros artistas nacionales e internacionales.

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que combinará algunos de los temas más populares de la banda con nuevas canciones, en una velada que promete intensidad, baile y conexión directa con el público.

La banda regresa para trabajar en su tercer LP Amores de Verbena junto a Raúl Pérez. Los primeros adelantos sabrosura, mentira, si quieres, que me des tu cariños, ganas de verte y quédate han visto la luz a lo largo de este 2025, marcando una nueva etapa para Los Vinagres.

Las entradas continúan a la venta a través de los canales oficiales del evento. Con esta cita, León suma una nueva propuesta musical a su agenda cultural y reafirma el protagonismo de las salas de conciertos como espacios esenciales para la música en vivo.