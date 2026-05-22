Santa Colomba es un 'Non stop-dancing'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelven las fiestas mods a la Fundación Club 45, con los mejores dj»s nacionales y asistencia de amigos llegados de Asturias, Madrid, Valladolid y otros rincones del norte de España. Una sesión que promete ser trepidante y divertida, como todas las citas que ha programado la Fundación este año en Santa Colomba.

Non-Stop Dancing era un lema habitual en las allnighters inglesas a finales de los sesenta, esas reuniones de aficionados al soul y la música negra de club que se juntaban para disfrutar y bailar sin parar esperando la salida del sol. Años después, el mítico grupo mod The Jam se apropió de la frase para titular una de las mejores canciones que contenía su primer álbum, In The City y la Fundación Club 45 profundiza en esta tradición.