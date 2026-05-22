El obispo Grau ya tiene su escultura en Astorga

Escultura del obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós en Astorga.ángelopez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga vivió este jueves un emotivo acto de descubrimiento de la escultura dedicada al obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós, obra del escultor leonés Amancio González sobre una figura fundamental en la historia de la diócesis y estrechamente vinculada a la obra y personalidad de Antonio Gaudí.

Junto al alcalde astorgano José Luis Nieto, asistieron personalidades como Rubén Rodríguez Lucas, Héctor Alaiz Moretón o Emilio Morán. El director del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, inauguró el acto. La presencia de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, simbolizó la unión Reus-Astorga.