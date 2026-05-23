Las visitas teatralizadas vuelven al museo minero de Sabero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero presenta mañana domingo día 24 las nuevas visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas.

Después de siete años disfrutando de las aventuras del guía Fermín y el ingeniero Torreta, interpretados por los actores Pablo Parra y Manuel Ferrero, estos dos entrañables personajes han decidido tomarse un descanso y despedirse de los miles de visitantes que han disfrutado de sus historias.

Su lugar será ocupado por otros dos singulares personajes, Gabriel García Ventosilla y Víctor Gringestuart, que serán los encargados de hacer viajar en el tiempo a los visitantes con sus historias y sorpresas en torno a la Ferrería de San Blas. ¿Cómo se trabajaba en la Ferrería de San Blas?, ¿Quiénes eran sus dueños?, ¿Cómo eran los trabajadores?, Para averiguarlo hay una oportunidad divertida y especial con la que empaparse de historia y cultura con unos personajes que serán capaces de trasladar a los visitantes a otra época. Las visitas tendrán lugar el próximo domingo día 24 de mayo, con dos pases, a las 13:00 horas y a las 17:00 horas.

La visita, que tiene un precio de 6 euros por persona y es gratuita para los socios de Amigos del Museo dura aproximadamente una hora. Es necesaria la inscripción previa en el museo. Aforo limitado.