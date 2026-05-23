«Somos la lengua romance más antigua de la Península»: así es el idioma que aún sobrevive en León y muchos españoles desconocen

La rotulación en castellano y llionés forma parte de las iniciativas impulsadas en León para visibilizar la llingua llionesa en espacios públicos.DIARIO DE LEÓN

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El leonés vuelve a colarse en la conversación digital. Una lengua histórica vinculada al antiguo Reino de León, presente todavía en distintas comarcas y en parte de la memoria oral del territorio, ha despertado el interés de miles de usuarios gracias a un vídeo divulgativo del creador de contenido Las Aventuras del tío Kev, que repasa su origen, evolución y situación actual.

El vídeo, publicado bajo el título «¡El idioma de LEÓN!», se acerca al leonés desde una perspectiva divulgativa y didáctica. Su autor insiste desde el principio en una idea que busca desmontar uno de los prejuicios más extendidos sobre esta lengua: la tendencia a confundirla con un castellano mal hablado, cuando sus defensores y especialistas la consideran una lengua con rasgos propios, historia diferenciada y un importante peso cultural dentro del patrimonio leonés.

A través de ejemplos lingüísticos, referencias históricas y explicaciones sobre pronunciación o gramática, el creador acerca a nuevos públicos una realidad bien conocida en buena parte del territorio leonés: la existencia de una lengua romance propia vinculada al antiguo Reino de León y al dominio lingüístico asturleonés.

El leonés, una lengua histórica con raíces en el Reino de León

El leonés forma parte del conjunto lingüístico asturleonés, un dominio romance derivado del latín vulgar que históricamente se extendió por amplias zonas del noroeste peninsular. Actualmente conserva presencia, especialmente, en distintas áreas de León, Zamora y Salamanca, además de mantener vínculos con el mirandés, reconocido oficialmente en Portugal desde 1999.

En su vídeo, Kev explica cómo esta lengua habría evolucionado tras la romanización de los pueblos astures y el desarrollo posterior del Reino de León. Según relata el creador, el leonés llegó a desempeñar un papel relevante en documentos administrativos, jurídicos y culturales durante la Edad Media, una etapa de gran importancia para el territorio leonés.

Entre los ejemplos históricos citados aparece la conocida Noticia de Kesos, un inventario medieval considerado por algunos especialistas como uno de los testimonios más tempranos del romance escrito en la Península Ibérica. El autor del vídeo lo presenta como una muestra de cómo determinadas formas lingüísticas comenzaron a alejarse del latín clásico mucho antes de lo que muchos imaginan.

El vídeo también incluye una afirmación rotunda formulada en primera persona: «Somos la lengua romance más antigua de la Península». Se trata, no obstante, de una cuestión que suele requerir matices históricos y filológicos, ya que el origen y la evolución de las lenguas romances peninsulares continúa siendo objeto de estudio y debate académico.

El leonés, un patrimonio lingüístico que sigue vivo

Uno de los aspectos más llamativos del vídeo de Las Aventuras del tío Kev es su acercamiento a palabras, sonidos y expresiones que todavía permanecen en parte del habla popular leonesa o que han llegado al castellano a través del contacto lingüístico entre territorios vecinos.

El creador menciona términos como «pizarra», «berro» o «cencerro», cuyo origen relaciona con el ámbito leonés, y explica algunos rasgos propios de esta lengua, como el uso del artículo delante del posesivo (similar al gallego o al italiano), determinadas terminaciones en -u o la conservación de sonidos procedentes del latín que desaparecieron en castellano.

A lo largo del vídeo también aparecen refranes, expresiones populares y ejemplos de conjugaciones verbales en leonés, además de variantes lingüísticas asociadas a diferentes comarcas. Todo ello con un objetivo claro: mostrar que el leonés posee estructuras, vocabulario y particularidades propias que van más allá de un simple acento o modalidad oral del castellano.

Más allá de las explicaciones lingüísticas, el leonés sigue teniendo presencia en la vida cultural del territorio. La toponimia, la música tradicional, los refranes, parte del léxico rural y numerosas iniciativas culturales mantienen vivo un patrimonio que continúa formando parte de la identidad de muchas localidades leonesas.

El leonés y el reto de sobrevivir al paso del tiempo

La gran preocupación alrededor del leonés tiene que ver con su continuidad. Según explica Kev en su pieza divulgativa, el idioma ha ido perdiendo presencia frente al castellano y hoy conserva un uso mucho más reducido, especialmente ligado a contextos familiares, rurales y de transmisión oral.

El creador afirma literalmente que «está en peligro de desaparecer», una preocupación compartida desde hace años por asociaciones culturales, investigadores y colectivos de defensa del patrimonio lingüístico leonés. Diferentes entidades han reclamado históricamente una mayor protección institucional, más presencia educativa y políticas orientadas a garantizar su conservación.

Pese a las dificultades, el leonés continúa presente gracias a publicaciones, proyectos culturales, asociaciones, cursos, divulgadores y personas que siguen utilizándolo o enseñándolo. También las redes sociales y los formatos digitales se han convertido en nuevas vías de difusión para acercarlo a generaciones más jóvenes y despertar curiosidad fuera del territorio.

Más allá del debate lingüístico o institucional, el leonés sigue representando una parte de la memoria cultural de León. Presente en palabras heredadas, canciones, literatura oral y formas de hablar que aún sobreviven en distintas zonas de la provincia, su continuidad depende hoy, en gran medida, de quienes siguen utilizándolo, enseñándolo y reivindicándolo. El vídeo de Las Aventuras del tío Kev ha servido para volver a poner el foco sobre una lengua que en León nunca terminó de desaparecer.