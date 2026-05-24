Cineastas de aquí que trabajaron para Netflix

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León retrocedió en el tiempo hasta los años 80 para acoger el rodaje de la gran producción de Netflix, El camino del mago. pero el talento local también jugó un papel fundamental. Un equipo de profesionales leoneses, liderado por la productora Bambara Zinema, se encargó de la vital labor de Crowd Marshalling, gestionando y cuidando a los 150 figurantes que dieron vida a la escena.

La colaboración se fraguó gracias a la Castilla y León Film Commission, que contactó con Bambara Zinema al buscar una productora de cine de referencia en la ciudad que pudiera aportar perfiles cualificados para esta tarea. Ante la oportunidad, Isabel Medarde no lo dudó y se puso manos a la obra para crear un equipo de garantías que finalmente fue seleccionado por la producción.

El equipo de Crowd Marshals leoneses estuvo compuesto por Isabel Medarde: Cineasta y productora leonesa con décadas de trayectoria en equipos de rodaje entre León y Madrid. Al frente de Bambara Zinema, entre sus trabajos destacan (el más conocido por los leoneses) El tren del olvido y su nuevo largometraje, El Monte del Marqués, que encara su fase final y para el cual lanzará una campaña de crowdfunding la próxima semana. Fue Premio Concejo de las Artes Visuales de Diputación de León en 2023. Alejandro Domínguez del Castillo, estudiante de último curso del grado de Comunicación Audiovisual en Madrid, a su 22 años de edad ya ha sido Jefe de Producción en varios proyectos como el largometraje El ritual de Huasao de Isaac Berrocal o el cortometraje El sueño de Serpentina de Alfonso Ordóñez, recientemente rodado también en León. Con sus propios trabajos como director ha obtenido reconocimiento, ganando el Premio a Mejor Jóven Realizador del Festival de Cine de Astorga por «Vento Encaja» en 2023.

También aportaron su buen hacer nombres como Bea del Pozo, graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y con formación en Estados Unidos, que compagina el desarrollo de proyectos audiovisuales con su trabajo en redes sociales y comunicación digital. Su perfil combina creatividad, organización y una fuerte apuesta por el talento local. Su cortometraje «Solo Deus» ha logrado importantes premios y reconocimientos a nivel internacional. Marta Rodríguez Medina, graduada en formación profesional en proyectos audiovisuales y espectáculos. Ha participado en varios cursos relacionados con el sector tanto en la universidad de León como en la de Cádiz. En el Taller de Creación de Cortometrajes de los Cursos de Verano de la Universidad de León participó en la creación del cortometraje «Shamira». Pertenece a la segunda promoción de la «Microcredencial Universitaria en guión de cine y televisión» de la Universidad de León.