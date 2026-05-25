'El Quijote' americano de Aguirre

Si ser cervantista fuera una enfermedad, Eduardo Aguirre perfectamente podría ser el paciente cero. Y si fuera una alta capacidad, no duden en ponerle un 10 porque no se habrán pasado de frenada. El caso es que de un tiempo a esta parte su vida intelectual, cultural y profesional gira en torno a Cervantes, a su libro el Quijote y toda su literatura, y sobre lo que el escritor, gestor cultural y columnista de Diario de León, habla y escribe como un libro abierto. Es más, los habla y claro que los escribe. Cervantes y la ternura humorística, editado por Marciano Sonoro y con prólogo de Luis Gómez Canseco, es uno de ellos. Y en líneas generales destaca el propio Eduardo Aguirre que «el humor es clave en Cervantes. Ojo, El Quijote es una obra de humor. Es una obra maestra universal de la novela y a ese nivel es el humor lo que internacionalmente se destaca. En España encontramos también lo dramático pero es el humor lo que centra todo», explica en una amena charla en la terraza de El Capricho en la plaza de las Palomas. Y la verdad es que no ha dado tiempo a destacar a lo que se iba... Aguirre hablará en Chicago sobre ternura humorística. El cervantista será ponente en un congreso internacional de la Cervantes Society of America. Eduardo Aguirre, cervantista, escritor y columnista, presentará en Chicago la ponencia La ternura humorística en el Quijote, durante el congreso internacional de la Cervantes Society of America, que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de octubre, en las instalaciones de la Newberry Library, y reunirá a estudiosos de la comicidad cervantina. El encuentro tiene por título genérico Cervantes, escritor alegre; regocijo de las musas. Aguirre explicará ideas desarrolladas en su libro y pondrá ejemplos de las distintas manifestaciones de la misma, en las dos entregas del Quijote.

Seguro que si en Chicago hacen falta dosis de ternura humorística la mejor opción será la de la presencia de Eduardo Aguirre, porque mucho más que eso transmite cuando cuenta cómo llega a esta especialización en el más célebre de los escritores, aunque está claro que latía ya esa sabiduría (de hecho le viene de casta su padre cervantista Joaquín Aguirre Bellver), cuando cuenta que «yo trabajaba en gestión cultural y llega la crisis de 2007. Entonces me planteo qué puedo hacer. Y pienso: voy a entrevistar a Cervantes». Todo esto puede sonar muy loco pero resulta que se la concedió... Ahí está esa foto que lo confirma y con la que han recorrido escenarios y los corazones de los espectadores. Todo esto con Cervantes como timón lleva a que Eduardo Aguirre haya desarrollado todo un tratado sobre el humor. Escrito y hablado. Amor, dolor, humor... Rimas de la vida. Cuando lo cuenta y cómo lo cuenta y además, como él dice, como una forma de estar en el mundo. Sólo hay que leer sus recomendables columnas en este periódico para tener claro que el humor ocupa un lugar importante en su vida. Él pone muchos ejemplos, literarios y vitales, que encajan en eso de que divertido no es lo contrario de serio.

Según la convocatoria del congreso, «más allá del humor, la alegría cervantina puede ser entendida como una postura revolucionaria, una fuerza a la vez ética, estética e intelectual». Aguirre bromea: «El congreso parece ideado para hacerme caer en la tentación». Eduardo Aguirre ha publicado cuatro libros sobre el tema: Cervantes, enigma del humor, Blues de Cervantes, Entrevista a Cervantes y Cervantes y la ternura humorística. La prestigiosa institución estadounidense fue fundada en 1978, y sus idiomas oficiales son el español y el inglés. La Newberry Library data de 1887 y es uno de los edificios históricos más emblemáticos de Chicago. Y ahí Aguirre, en aquel gran país, con el humor como bandera.