Margarita Ferreras, la poeta casi libre

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Hoy a las 20.00 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, se presentará el libro Ávida llama. Voces para una antología sinfónica. Un libro en el que han colaborado los leoneses Eloisa Otero, Juan Carlos Mestre, Beatriz Berrocal, así como Tomás Sánchez Santiago y José Luis Puerto. También asistirá a la presentación la coordinadora de esta obra, la zamorana Lola Fidalgo. También con la poeta María Jesús Fuentes. Este libro pone en contexto la figura de Margarita Ferreras (Alcañices, 26 de febrero de 1900— Palencia, 19 de noviembre de 1964), tanto de su obra, como de su desdichada vida. Escritora y mujer sin parangón, voz poética única en la generación del 27: rebelde contra la norma, irreverente en sus apariciones públicas, transgresora y vibrante en el amor, osada y casi libre. Asistió a las actividades de la Residencia de Señoritas, al Lyceum Club Femenino, al Ateneo y a los cursos de la Residencia de Estudiantes. El libro ha sido publicado por Eolas ediciones.

Ávida llama. Voces para una antología sinfónica nace del amor a la palabra poética, de lo intrínsecamente humano que habita en el ser; voces que se escuchan afinadas para un canto coral: un grito, un clamor en torno a la figura de la poeta Margarita Ferreras por la celebración del 125.º Aniversario de su Nacimiento. Dos autoras consagradas de la literatura del siglo XX, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, coinciden en el centenario que celebran junto a María Moliner, lexicógrafa. Así, 2025 propicia una múltiple celebración de la palabra con esta antología, interdisciplinar e intergeneracional, rítmica y vivaz.

Margarita Ferreras nada del ambiente cultural de vanguardias, en el Madrid del momento, escapó a su interés. Compartió amistad y trato con todos los grandes: Benito Pérez Galdós, Ernestina de Champourcín, Miguel de Unamuno, Rosa Chacel, Manuel Azaña, Maruja Mallo, María de Maeztu, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Delhy Tejero, Ramón Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Gonzalo Rodríguez Lafora, Luis Cernuda, Alejandro Lerroux, Benjamín Jarnés —su prologuista—, junto a Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, editores de su obra Pez en la tierra (1932). Yace en Palencia, en un lugar donde habitó el olvido.