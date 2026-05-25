La muestra de Gerardo Santos culmina este sábado en León

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La Fundación Vela Zanetti (León) despedirá este sábado, día 30, la exposición temporal 'Pulchra Leonina - La luz habitada' de Gerardo Santos con una demostración de acuarela en vivo tras recibir la visita de más de 2.000 personas.

De este modo, la clausura de la muestra contará con una demostración técnica de acuarela en directo a cargo del autor, el artista leonés Gerardo Santos Martínez. La actividad vuelve a programarse tras el "rotundo éxito" cosechado el pasado Día Internacional de los Museos, una jornada en la que más de 170 personas acudieron a la Fundación para presenciar el proceso creativo del pintor y las visitas guiadas a la exposición.

Así, el sábado día 30 a las 17.30 horas los asistentes podrán observar cómo Gerardo Santos trabaja el agua y el pigmento. Su obra destaca por transformar la piedra de la Catedral de León en atmósferas y emociones y centrarse en los silencios y los detalles más íntimos de la arquitectura gótica, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al igual que en las convocatorias anteriores la actividad es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa. El acceso se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo de la sala de exposiciones temporales de la Fundación, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez.

En la exposición de Gerardo Santos cada acuarela refleja un estado de ánimo, una percepción cambiante, una relación íntima entre el autor y el espacio. La luz, protagonista constante, no solo ilumina la arquitectura, sino que atraviesa calles, figuras y silencios, de modo que convierte lo eterno en algo humano y cotidiano, según ha relatado el autor.

La muestra reúne una serie de obras realizadas en distintos momentos creativos, donde la Catedral deja de ser únicamente un monumento para transformarse en paisaje y en una experiencia personal.