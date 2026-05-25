Muchos leoneses le frotan la nariz a San Froilán, pero pocos conocen la curiosa historia de su lobo

La Basílica de la Virgen del Camino, uno de los grandes símbolos religiosos de León, mantiene vivo el vínculo popular con la figura de San Froilán y su leyendaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Muchos leoneses han repetido el mismo gesto durante años: acercarse a la figura de San Froilán y frotar la nariz. La escena forma parte de la memoria colectiva de León, especialmente entre quienes han visitado la Basílica de la Virgen del Camino, aunque detrás de esa imagen existe una leyenda medieval cargada de simbolismo, tradición y una historia que todavía sigue pasando de generación en generación.

La tradición sitúa el origen de esta historia en el siglo IX, cuando San Froilán, una de las figuras religiosas más veneradas de León, llevaba una vida de retiro espiritual. Según explica la tradición oral difundida en el patrimonio leonés, el santo vivió como ermitaño en Ruitelán, en El Bierzo, antes de trasladarse a la zona de La Valdorria, un paraje montañoso de la provincia donde comenzó a levantar una ermita con ayuda de un burro que le servía para transportar materiales.

Fue entonces cuando ocurrió el episodio que convirtió al lobo en protagonista de una de las leyendas más conocidas de León. Según recoge el canal de Youtube 'La lupa de León': «un día, de repente, un lobo salió del bosque y mató al burro». La reacción de San Froilán forma parte del relato que todavía hoy se transmite entre generaciones: «Ya que mataste mi burro, ahora tú llevarás la carga». Desde ese momento, el animal salvaje pasó a convertirse en un compañero dócil del santo.

La historia explica así por qué muchas representaciones de San Froilán muestran al santo acompañado de un lobo manso, convertido en símbolo de obediencia y transformación espiritual.

San Froilán y el lobo: la tradición de León que mantiene varias versiones

Como ocurre con muchas leyendas medievales, el relato presenta variantes según la zona de la provincia. Una de las versiones más extendidas sitúa la construcción de la ermita en La Valdorria, mientras que otra tradición local traslada la escena al valle del río Miño, en Lugo, donde también se conserva memoria de la figura de San Froilán.

El vínculo entre el santo y el lobo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos visuales más reconocibles de las fiestas y tradiciones leonesas. Tanto es así que muchas personas siguen buscando la imagen del animal junto al santo durante sus visitas religiosas o turísticas.

La Basílica de la Virgen del Camino y el lobo de San Froilán que todos miran en León

Quienes quieran contemplar esta escena pueden encontrarla en la fachada sur de la Basílica de la Virgen del Camino, uno de los templos más emblemáticos de la provincia leonesa. El divulgador de patrimonio 'La Lupa de León' recuerda precisamente que es allí donde muchos visitantes mantienen viva la costumbre de tocar o frotar la nariz de la figura de San Froilán, un gesto convertido casi en pequeño ritual popular.

La leyenda del lobo de San Froilán sigue formando parte de ese patrimonio popular leonés que pasa de abuelos a nietos y de visitantes a curiosos. Una historia nacida hace más de mil años que todavía hoy acompaña a uno de los santos más queridos de León.