monstruos de goya y Levallois

La sala de exposiciones César Ordóñez, en el Ateneo El Albéitar, acoge desde el pasado 10 de abril Goya – Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois, una de las muestras de mayor acogida de la temporada. Con motivo de esta exposición, mañana miércoles (a las 12.00 y a las 18.00 horas) y el jueves, a las 18.00 horas, una visita guiada que Carmen Pérez Larrán, directora del área educativa de la Afundación Abanca realizará sobre la exposición.

En 2019, Stéphane Levallois visita la muestra de dibujos de Goya organizada por el Museo Nacional del Prado y queda impresionado por la maestría y lo moderno del trazo del pintor aragonés. En 2021 concibe, junto a Asier Mensuro, la idea que vertebra la exposición «GOYA-HELLBOY, una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois». Se trata de un acercamiento a la iconografía fantástica de Goya que incluye las Pinturas negras (1819-1823) de La Quinta del Sordo, hoy en el Museo Nacional del Prado, y otras piezas tan notables como los grabados de las series Los caprichos (1796-1799) y Los disparates (1815-1819) o algunos óleos como El aquelarre (1798-1798) y El conjuro o Asunto de brujas (1798), ambos en el Museo Lázaro Galdiano, o Visión fantasmal (c. 1801).

La huella del aragonés perdura en el tiempo, y los ecos de la iconografía creada por él se encuentran en muchas autorías de las más diversas disciplinas del arte contemporáneo. Entre muchos otros, Mike Mignola, con el más célebre de sus personajes: Hellboy. Como es sabido, en esta colección de cómic se recrea un universo de brujos y demonios que encaja como un guante con las creaciones fantásticas del aragonés.

La exposición traza un puente entre Goya, gran creador de monstruos del siglo XIX, y Stéphane Levallois y sus monstruos cinematográficos del XXI.