Curso de la ULE dedicado a la cultura pop

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El Departamento de Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Club 45, han organizado un «Curso de Cultura Pop — Un mundo en tecnicolor», con la colaboración de la Cámara de Comercio de Astorga, el Grupo de Estudios sobre Cómic y Narración Gráfica y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, que se desarrollará en la localidad maragata de Santa Colomba de Somoza, los sábados 30 de mayo y 24 de octubre.

Bajo la dirección de Alejandro Díez Garín (Álex Cooper) y de José Manuel Trabado Cabado, profesor de la ULE que dirige el Servicio de Publicaciones de la institución académica, el curso se dirige a alumnos de artes y humanidades, estudiosos de lenguajes audiovisuales, y a todas las personas que estén interesadas en la música y cultura pop. En total serán 18 horas (12 presenciales en las dos jornadas, más 6 de trabajo personal.