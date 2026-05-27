El interés sobre Urraca I de León se hace internacional con un congreso

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Es conocido por todos que, este 2026, tiene una clara protagonista: Urraca I de León. Un personaje desconocido hasta el presente año, al que muchos, o no la conocían, no le interesaba hacerlo o, simplemente, le sonaba el nombre pero no sabía nada más. Eso, este año, ha desaparecido por completo y de forma brusca y, en gran medida, es gracias al esfuerzo de instituciones públicas y privadas, escritores leoneses y no leoneses y, en general, de todo el mundo que ha estado relacionado con el nombre de esta reina leonesa. Pero su nombre no se queda exclusivamente en la provincia de León, sino que fuera de la provincia, también hay interés sobre la historia de aquella reina que «reino en un mundo de hombres».

Ahora es turno de la Universidad de León, quien convertirá durante el 27, 28 y 29 de mayo a León en un foro internacional de reflexión histórica y artística sobre el poder femenino en la Edad Media cuyo protagonismo recae con especial atención en la figura de Urraca I de León, una de las soberanas más relevantes del Occidente europeo medieval.

Lo hará en el marco del congreso internacional titulado Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística, un encuentro que analizará su papel político, su dimensión como promotora cultural y artística y las complejas relaciones que el Reino de León mantuvo con otros territorios europeos entre los siglos XI y XIII.

El congreso estará dirigido por el director del departamento de Historia del Arte de la ULE, José Alberto Moráis y reúne del 27 al 29 de mayo destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a una visión multidisciplinar de la reina leonesa y de su tiempo.

Se trata, según destaca Moráis, del encuentro académico «más ambicioso» de los que se han celebrado a lo largo de este año en el marco de la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca, gracias a la participación de más de 25 universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Concretamente, el encuentro contará con la participación además de investigadores de la Universidad de León, del CSIC, la Universidad de Valladolid, la Uned, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, así como de representantes del Museo Regional de Bulgaria.

Durante las jornadas se abordará el reinado de Urraca I desde una perspectiva multidisciplinar que integrará historia, historia del arte, diplomática o arquitectura, entre otras disciplinas. El objetivo, señala Moráis, es «construir una biografía total de la reina leonesa», analizando tanto su papel político como su decisiva labor de patronazgo artístico y cultural.

El congreso pretende además abrir un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de las mujeres en el ejercicio del poder durante la Edad Media, incorporando miradas transversales que permitan profundizar en el protagonismo femenino en la construcción política, cultural y artística de la Europa medieval.

Las jornadas se desarrollarán entre el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes, en León, y concluirán en el Centro Cultural San Benito de Sahagún, enclaves estrechamente vinculados a la historia de la soberana leonesa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Sahagún, el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y diversos grupos de investigación nacionales e internacionales.

El encuentro se enmarca además en la exposición dedicada a la reina Urraca actualmente abierta en el Museo de León, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio y que sirve como complemento cultural a este congreso internacional.

PONENCIAS DESTACADAS

El miércoles, 27 de mayo a las 09.30 horas, Ana Rodríguez (Instituto de Historia-CSIC), una especialista en historia medieval analizará la recordada figura. A las 16.00 horas, Maria do Rosário Ferreira (Universidade de Coimbra) hará una comparación entre dos de las mujeres más influyentes de la Península Ibérica medieval y el origen de las relaciones entre León y Portugal.

El jueves 28 de mayo a las 09.30 horas, Knut Görich (Ludwig-Maximilian-Universität München) dará una visión comparada del poder femenino en el Sacro Imperio Romano Germánico por uno de los medievalistas más prestigiosos de Europa. A las 10.00 horas, Ženja J. Žekova (Museo Histórico Regional de Shumen, Bulgaria), Analizará el papel político y artístico de las emperatrices bizantinas, ampliando la perspectiva europea del congreso.

El último día, el viernes 29 de mayo a las 09.45 horas, Patrick Henriet (EPHE-París) se centrará en las relaciones de la monarquía leonesa con Francia y Europa occidental.

Este congreso internacional sobre la figura leonesa de Urraca I de León vuelve a poner en el foco mundial el Reino de León, una época muy relevante en la historia de España y que, poco a poco, también se va conociendo a nivel mundial con aportaciones internacionales.

El congreso reúne más de 25 universidades de carácter nacional e internacional, siendo el proyecto «más ambicioso» del 900 aniversario