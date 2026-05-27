Roberto González-Quevedo, una vida dedicada a la cultura de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La cultura leonesa yía amplia, en tolas suas vertientes. Na parte llingüistica yía bien rica, teniendo abonda variedá nuna mesma provincia. A nivel hestórico, qué dicir, afítanlu los 634 bienes d’interés cultural. Si dalguién anda polos caminos ya polas calles de los diversos concechos que forman la provincia l.lionesa, daráse cuenta de la importancia que tien la cultura en tolas suas variaciones, esde la mesma calle, onde puei atopase tou tipu de patrimoniu hestóricu hasta distintas variantes de l.lingua que se falan por toul territoriu.

Una vida dirixida mayormente a la cultura l.lionesa en tolas suas vertientes. L.literatura, l.lingua l.lionesa, esposiciones, promoción d’actos ya eventos culturales. La cultura ta na vida de Roberto González-Quevedo esde los sous anicios. Ya esu tien la sua recompensa. La Casa de León en Madrid ya’l Centro Asturiano que ta también asitiáu na capital española. Este premiu débese, por enriba de tou, a promover la cultura de la sua tierra, L.lión, ya de toda la diversidá qu’hai na nuesa provincia.

Así se escribe el protagonista. «Siempre se agradece y te ilusiona la idea de que el trabajo que has ido realizando a lo largo de tu vida tenga una recompensa y, en este caso, así es y por eso me ilusiona el ser premiado», explica Roberto González-Quevedo acerca del premio que va a recibir por toda la labor que lleva tantos años realizando sobre la cultura leonesa. «Este premio, sobre todo me lo dan por el trabajo que llevo haciendo tantos años acerca de la cultura leonesa minoritaria, que no se ve y que, en mi caso, siempre le he dado ese espacio que creo que siempre ha tenido que tener», agrega González-Quevedo sobre los motivos por los que va a ser premiado por la Casa de León en Madrid y el Centro Asturiano que, además, también está situado en la capital española.

Además de este trabajo dirigido hacia la cultura minoritaria destaca en la parte literaria, donde ha escrito, durante muchos años, libros, novelas y ensayos en una lenguga minoritaria como es el Patsuezu, una variante de la lengua leonesa. «He estado muchos años, y sigo, escribiendo en la variedad lingüistica nuestra que es el Patsuezu.

De hecho hice sobre ello mi tesis doctoral» comenta sobre una lengua que siempre ha querido defender, recordar y, por supuesto, poner en valor por la riqueza cultural que es tener dicha variedad lingüistica.

Una lengua minoritaria que defiende por la variedad cultural que transmite y por esa riqueza que da a la región, una provincia que tiene de todo, pero, sobre todo, tiene cultura que contar.

De esta forma se está premiando a una persona que su línea de trabajo siempre ha sido aportar a la cultura leonesa minoritaria, una tipología de cultura que, a pesar de no ser la más seguida o la más vista e importante para la gente, ahí está y ahí debe seguir para que la riqueza cultural de León siga intacta durante mucho tiempo.