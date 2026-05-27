Último 'luz de cine' de Astorga en mayo

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Este miércoles, 27 de mayo, a las 20.30 horas, los y las cinéfilas astorganas podrán ver Persona (1966) en la sala del Cine Velasco, protagonizada por Bibi Andersson y Liv Ullmann. El Cineclub Luz de cine de Astorga finaliza la programación del mes de mayo con una de las películas míticas y malditas de Ingmar Bergman, en la que bucea en el tema de la identidad y del reconocimiento a través del otro. Elisabeth, una célebre actriz teatral, está hospitalizada tras haber perdido la voz durante una representación de Electra. Una doctora la somete a toda una serie de pruebas, y afirma que está sana y bien, pero ella sigue sin hablar. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta establecer una relación con ella y se dedica a hablarle. Paciente y enfermera se trasladan a la casa de verano de la doctora, al lado del mar y Elisabeth va recuperando poco a poco la salud, pero sigue sin hablar. A medida que avanza la narración cinematográfica, entre ambas mujeres se va creando una simbiosis cada vez más intensa e inquietante. La película es una de las obras claves de la filmografía del realizador sueco y de la historia del cine, no sólo por su argumento sino por la belleza del blanco y negro, y sus sugerentes y significativos primeros planos. Persona estuvo envuelta en una atmósfera sutil de película rara avis. El guion de este tesoro escondido fue escrito por Bergman durante una convalecencia en el hospital a causa, entre otras cosas, del estrés provocado por su cargo oficial como director de la Compañía Real de Arte Dramático de Suecia. Bergman elaboro una película con total libertad.