Mediaset prepara una nuevo programa que incluirá 'El Rosco'

Archivo - Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco.ATRESMEDIA - Archivo

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Mediaset España (Telecinco) ha anunciado este miércoles que comienza a preparar un nuevo programa que incluirá 'El Rosco' como elemento principal y final, después de haberse hecho con los derechos de esta exitosa prueba para adivinar palabras, que se ha emitido conjuntamente con el concurso 'Pasapalabra'.

La prueba 'El Rosco' y el concurso televisivo donde se emite, 'Pasapalabra', han sido objeto de un litigio judicial desde hace años entre Mediaset (Telecinco), Atresmedia (Antena 3), así como la empresa holandesa MC&F y la productora británica ITV.

El Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' en una sentencia del pasado 21 de mayo, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F.

Poco después, se supo que Mediaset había alcanzado un acuerdo con esta empresa para hacerse con los derechos de 'El Rosco', supeditado a que el Supremo resolviera el litigio en los términos finalmente confirmados, como así ha sido.

Mientras que estudia sus próximos pasos, Antena 3 ha seguido emitiendo 'Pasapalabra' con esta exitosa prueba final hasta recibir una notificación final.

Ahora, Mediaset ha anunciado en un breve comunicado su apuesta por un nuevo programa que incluya 'El Rosco', tras haber sido multada también por haber emitido sin autorización 'Pasapalabra' en virtud de una reciente sentencia judicial.