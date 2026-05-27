Micromambo aterriza en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La música latina, el folclore y la improvisación se darán cita este jueves 28 de mayo en El Gran Café con la llegada de Micromambo, el proyecto formado por Jairo Zavala, Héctor Rojo y Martín Bruhn, que aterriza en León para presentar su primer trabajo discográfico, La República del Baile. El concierto comenzará a las 21.30 horas, con apertura de puertas desde las 21.00. Las entradas anticipadas tienen un precio de 20 euros, mientras que en taquilla costarán 25 euros. Los tickets pueden adquirirse físicamente en El Gran Café.

Micromambo nace como una vuelta al origen de la música de baile, una propuesta que encuentra inspiración en las canciones populares y en la riqueza sonora del folclore latinoamericano. Sobre el escenario, Jairo Zavala —conocido por su trayectoria al frente de Depedro—, el percusionista Martín Bruhn y el músico Héctor Rojo construyen un espectáculo donde la improvisación y la conexión con el público se convierten en elementos esenciales.

El proyecto se presenta como una celebración de la música en directo y de los ritmos tradicionales de América Latina, fusionados desde una mirada contemporánea y libre de etiquetas. En La República del Baile, el trío reivindica la fiesta y el baile como espacios de encuentro y comunidad, en un tiempo marcado por la necesidad de encontrar lugares comunes desde la cultura y la emoción compartida y, ahora, es el turno de León.