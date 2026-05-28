El legado artístico de Urraca I de León, protagonista en el congreso internacional

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

«Durante décadas, los manuales de arte ensalzaron los reinados de Alfonso VI y de su hijo Alfonso VII, mientras que la figura de Urraca I permaneció prácticamente silenciada pese a tratarse de un personaje de enorme relevancia. Hoy, sin embargo, su legado está siendo recuperado gracias a las investigaciones impulsadas desde las universidades de León y Girona, que están permitiendo redescubrirla como gran patrocinadora de las artes». Así lo aseguró este miércoles el director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de León, José Alberto Moráis, durante la inauguración del congreso internacional Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística.

«En el Reino de León la estela artística fue eminentemente femenina, especialmente en el patrocinio de manuscritos y libros»

Moráis destacó que, aunque durante años se pensó que la investigación sobre la monarca estaba prácticamente cerrada, el análisis de catálogos con piezas procedentes de León y de territorios cercanos como Burgos o Zamora demuestra que «queda muchísimo por descubrir» sobre una reina cuya vinculación con el arte procedía de una tradición familiar. En este sentido, recordó que en el Reino de León «la estela artística fue eminentemente femenina, especialmente en el patrocinio de manuscritos y libros».

Con el objetivo de seguir profundizando en ese legado, la Universidad de León acoge desde ayer y hasta mañana el congreso internacional Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística, un encuentro centrado en analizar el papel político de la soberana, su faceta como promotora cultural y artística y las relaciones que el Reino de León mantuvo con otros territorios europeos entre los siglos XI y XIII.

El director del congreso explicó que la cita reúne a «los principales especialistas» en la materia, quienes durante tres jornadas presentarán las investigaciones más recientes y las principales novedades sobre la figura de la reina Urraca.

En total, participan 25 profesores e investigadores procedentes de instituciones como la Universidad de León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades de Valladolid, Zaragoza, Girona y Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, además de representantes del Museo Regional de Bulgaria.«Son expertos conocedores de otras soberanas europeas y capaces de contextualizar el Reino de León desde una perspectiva internacional.

El objetivo es analizar cómo gobernó Urraca y desmontar el mito, sostenido durante siglos, de que su reinado supuso una etapa catastrófica para las artes», señaló Moráis.Frente a esa visión tradicional, las últimas revisiones documentales apuntan a que Urraca I «fue una reina generosa y realizó importantes donaciones a catedrales y monasterios, no solo a San Isidoro, sino también a numerosos edificios repartidos por toda la geografía hispana e incluso a instituciones internacionales». Según el historiador, las fuentes medievales construyeron una imagen injusta de la monarca, a la que calificaban de «mala administradora» y de gobernar «de manera mujeril». «Hoy sabemos que ocurrió exactamente lo contrario: fue una soberana eficaz, capaz de mantenerse en el poder durante 17 años», subrayó.

El congreso internacional, dirigido por José Alberto Moráis, está considerado el encuentro académico «más ambicioso» de cuantos se celebran este año con motivo del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca, gracias a la participación de más de 25 universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Además, la cita busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel de las mujeres en el ejercicio del poder durante la Edad Media, incorporando perspectivas que permitan profundizar en el protagonismo femenino dentro de la construcción política, cultural y artística de la Europa medieval.

Las jornadas se desarrollarán en distintos enclaves vinculados históricamente a la soberana leonesa, como el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes, en León, y concluirán en el Centro Cultural San Benito de Sahagún.