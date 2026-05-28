La Diputación renuncia a ser del patronato del Ilcyl

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La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles una moción encaminada a iniciar la tramitación administrativa del expediente para la renuncia a la condición de patrono de la Institución provincial en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL) y posteriormente destinar los fondos asignados a dicha entidad al presupuesto general del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

De esta forma, se ha aprobado la moción presentada por la UPL con el respaldo del PSOE, el voto en contra de Vox y la abstención de los representantes del PP.

Según el texto de la moción, la aportación global realizada por la Diputación de León al ILCyL asciende a más de 300.000 euros abonados en distintas anualidades y, concretamente, en los últimos ejercicios la cuantía ha sido de 10.000 euros en cada ejercicio.

Después de que la Diputación de León haya participado durante 23 años en calidad de patrono ahora se propone la finalización de tal relación porque supone una duplicidad de funciones, dado que la Diputación de León ya cuenta con el ILC, dedicado al fomento de la cultura. Así, desde hace ya casi tres décadas la Institución provincial dispone de un organismo autónomo «enormemente consolidado» y que cumple y lleva a cabo «con todas las garantías» las labores de promoción, difusión y fomento de la literatura.

En un contexto como el actual, según el texto de la moción, la duplicidad de funciones en las instituciones públicas es un hecho «muy censurado» por la ciudadanía a causa del mayor gasto de fondos públicos que conlleva.

La segunda de las razones por las que se impulsa la moción es la escasa actividad del ILCyL en los municipios leoneses de menos de 20.000 habitantes. También se expone la «insuficiencia» de congresos y actividades relacionadas con el leonés y con el gallego de El Bierzo, dos realidades lingüísticas «incuestionables» que enriquecen el patrimonio cultural de la provincia y que «apenas han recibido atención por parte del ILCyL» y señala que otros patronos se han desvinculado de la fundación.