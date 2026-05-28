Leyes Pioneras del Reino, en la academia del aire

Publicado por Redacción Dleón Creado: Actualizado:

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León organiza una jornada en la Academia Básica del Aire dirigida a abordar desde diferentes perspectivas las Leye Pioneras del Reino. Entre las mismas, se inaugurará hoy la la exposición bajo el mismo nombre de Leyes Pioneras del Reino, dedicada a uno de los episodios más relevantes de la historia jurídica y parlamentaria de España.

La muestra recorre la evolución histórica desde la tradición romana y visigoda hasta el Reino de León, destacando los Fueros de León de Alfonso V y los Decreta de Alfonso IX de 1188, reconocidos por la Unesco en 2013 como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, motivo por el cual León es considerada Cuna del Parlamentarismo. La exposición reúne documentos facsímiles, una línea del tiempo histórica y una importante colección bibliográfica de los siglos X al XVI.

Asimismo, a las 16.00 horas tendrá lugar una conferencia impartida por el comisario de la exposición, José Manuel Rodríguez Montaña y una visita guiada.