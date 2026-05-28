El grupo leonés HUMMO abre este viernes la sexta edición del Festival Internacional `León es Acción´en el pub Babylon

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La banda leonesa HUMMO será la encargada de abrir esta noche a partir de las 21.30 horas en el pub Babylon la VI edición del Festival `LEÓN ES ACCION´, que este año cambia de fechas y llenará este último fin de semana de mayo de música en directo, entre otras inicitivas.

La Asociación cultural `León c¡udad púrpura´, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de León, vuelve a ser la responsable de que León acoja de nuevo, desde hoy y hasta este sábado, 30 de mayo, una cita ineludible en el calendario de Festivales underground que se celebran en España.

Durante estos tres días, según han explicado desde la organización, “León se inundará de música, tanto en directo como la que proponen los diferentes DJs que llegan a la ciudad a mostrar la esencia de las sesiones que se llevarán a cabo estrictamente en vinilo”, ha apuntado Constan Chao.

Tras el pistoletazo de salida de esta noche, mañana el viernes 29 la actuación gratuita de Plastic Family (Países Bajos) en la plaza de Puerta Castillo). Ya el sábado 30, Espacio Vías acogerá las actuaciones de Mohama Saz (Madrid), Fast Kids (USA), Esperanto (Madrid), Vinícius e seu conjunto sElvagem (Brasil/Portugal) y Jesucliter (León). Aquí también estará ubicado el tradicional mercadillo de ropa y discos “actuales y de estilo vintage, priorizando a las marcas locales a quienes queremos dar un espacio para mostrar sus productos”, ha explicado Eva López Campesino.

Habrá DJ’s destacados en la escena anivel nacional e internacional (tambien con representacion leonesa) en formato vinilo y de estilos diversos (soul, boogaloo, rhythm&blues, sixties garage, psicodelia, beat, yeye, powerpop, new wave, brit pop & new sounds…). Tendran lugar el viernes desde las 19.00 horas en Plaza Puerta Castillo, antes y despues del concierto de Plastic Family, hasta las 00,00 horas, el viernes 29 y sábado 30 por la noche, en El Gran Cafe (Calle Cervantes) desde las 0.30h, y el sabado, de 15 a 18.00h, en Nuevo Cafe Luna (Calle Renueva 25). El cartel de disc jockeys estara formado por: Sonosphere (Los Angeles), Suki Saturday (Alemania/Barcelona), Bea GB (Vitoria), Unai EP’s (Portugalete), Petri Glamour (Oviedo), Pacho Patrulla Belvis (León), Vaiche Ribera (Orense), Patri Casjau (León), Javi Ilu, Vaiche Ribeira (Ourense), Gorostiza (La Comarca), Lexploitation Team (León).

El Festival se desarrollará en diferentes escenarios “para llevar las actividades a diferentes puntos de la ciudad”, situando su epicentro en la Plaza Puerta Castillo y el Espacio Vías. Además de las actuaciones, el publico podrá disfrutar del mercadillo, “lugar de encuentro fundamental para coleccionistas de discos y amantes de la cultura retro e independiente que dinamizan la vida social y comercial del festival”, ha apuntado López Campesino.

Por otro lado, se celebrará la III edición de la concentración y ruta de scooters clásicas, Lex Run!, “que cada año tiene una mayor acogida”.