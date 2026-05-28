Emmudae clausura el curso con un programa de actuaciones y galas desde este viernes que incluye 20 actuaciones

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La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (Emmudae) del Ayuntamiento de León clausurará el curso con un programa especial de actividades que se desarrollarán desde mañana e incluyen 20 conciertos y actuaciones de los alumnos y alumnas de las distintas disciplinas, en distintos puntos de la ciudad.

Todas las propuestas tendrán entrada gratuita y la programación comenzará mañana con la actuación a las 19.00 horas de la Agrupación Instrumental Andiamo Avanti y el Coro de Adultos de la Emmudae ('En memoria de nuestro compañero Luis Ángel Fernández Martín') en la iglesia de San Froilán. Este espectáculo, de los profesores Iván Braña e Inmaculada Álvarez, se repetirá el 12 de junio a las 18.30 horas en la iglesia de San Marcelo.

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León, fundada en 1999, es hoy uno de los más importantes centros de enseñanzas artísticas de la ciudad y punto de referencia en Castilla y León, según ha informado el Consistorio a Europa Press.

En la actualidad en la Escuela se forman cerca de 1.300 alumnos y alumnas en música clásica, moderna y tradicional; danza clásica, contemporánea y española, así como en los talleres de artes escénicas. Casi otros 1.500 escolares participan en las 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que el centro pone a disposición en los colegios e institutos del municipio.

Dirigida a todos los ciudadanos a partir de cuatro años y sin límite de edad, tiene por objetivo acercar la cultura a la ciudadanía a través de la música, la danza y el teatro.

Los días 2, 3 y 4 de junio se celebrará, como actividad de fin de curso, la XLIII Muestra Coral de las Aulas Corales Municipales, las tres jornadas a partir de las 19.00 horas en la iglesia de San Juan de Regla ( con entrada gratuita hasta completar aforo).

Asimismo, el 2 de junio a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, el Laboratorio de Teatro de la Emmudae presentará la obra 'Contra el progreso', bajo la dirección de Rosario Granell y con textos de Esteve Soler. La entrada es gratuita con invitación y se puede recoger en taquilla media hora antes de la función.

La programación continuará el día 3 de junio con la actuación de los alumnos y alumnas de Iniciación Musical 2 junto a las agrupaciones de pequeños del área de Música Moderna, con los profesores Rosa Sanz, Miguel Arce y Daniel Fuertes. Será en el salón de actos del Centro Cívico del Crucero a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En cuanto a la jornada del día 3 de junio, tendrá lugar la Audición de Guitarra Clásica con el profesor Amancio Álvarez a las 19.30 horas en el Salón de Actos de Alfonso V (con entrada libre hasta completar aforo) y la Audición de Violín con el profesor David de la Varga Rojo y Laura Sánchez Pérez al piano, a las 19.30 horas en el Teatro El Albéitar (recogida de invitaciones en taquilla media hora antes del inicio del espectáculo).

Bajo el título 'El precio de un error', los alumnos de Teatro realizarán la teatralización de un simulacro de accidente el 5 de junio a las 9.00 horas en la Base Militar Conde de Gazola de Ferral del Bernesga, actividad enmarcada en las XXIX Jornadas de 'Seguridad vial, en defensa de todos'. La entrada es con invitación, que debe solicitarse en la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.

También el 5 de junio habrá una actuación de los alumnos y alumnas de Iniciación Musical 1, de los profesores Rosa Sanz y Eva Miguélez, a las 17.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico del Crucero con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, el Coro Infantil Ciudad de León intervendrá en la ópera infantil 'Un cuento de gatos', programada para el 7 de junio a las 19.00 horas en el Auditorio Ciudad de León (recogida de invitaciones en taquilla a partir de las 16.00 horas del día del espectáculo).

Se trata de una obra de Betty Roe recomendada para niños y niñas a partir de seis años. La dirección musical corre a cargo de David de la Calle y la dirección escénica, de Rosario Granell.

El Auditorio Ciudad de León acogerá las galas de fin de curso de las áreas de Clásica y Teatro el 8 de junio y de las áreas de Tradicional y Teatro el día 10 de junio. En ambos casos las actuaciones serán a las 19.00 horas con entrada con invitación que podrá recogerse a partir de las 16.00 horas del mismo día.

El Auditorio también acogerá el 11 de junio el Festival Infantil con los alumnos de Formación Básica 1 y 2, a las 18.00 horas (recogida de invitaciones dos horas antes) y el día 12, el Festival de Danza, fin de curso 'El legado', a las 20.00 horas (recogida de invitaciones a las 16.00 horas).

Por otra parte, el 9 de junio el Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá el concierto de las Aulas Corales, la Banda del CHF y Coros de Adultos de la Escuela, a las 19.00 horas. Ese mismo día en el Salón de Actos de Alfonso V, a la misma hora, habrá una Audición de Guitarra con el profesor Sergio Meneghello. Ambas citas serán con entrada libre hasta completar aforo.

El Teatro El Albéitar será el escenario de la Audición de viola, violín y agrupaciones, con el profesor Iván Braña, el 10 de junio (19.00 horas); Audición de piano, flauta de pico y flauta travesera, con las profesoras Laura Pérez y Silvia González, el 11 de junio (19.30 horas); Recital de violín y piano, con los profesores Alberto Rodríguez y Maite Fernández, el 16 de junio (19.30 horas) y la Audición de piano, con la profesora Tatina Patsevich, el 18 de junio (19.00 horas). La asistencia será con invitación que podrá recogerse media hora antes de su inicio.

Asimismo, los alumnos y profesores de Música Moderna participarán en el II Combos RockFest que se celebrará el 11 de junio en Espacio Vías, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto fin de curso de los alumnos de Canto Moderno cerrará la programación de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas el 18 de junio con el espectáculo 'Voces a escena', a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Armunia, con entrada libre hasta completar aforo.