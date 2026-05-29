Arte leonés a subasta

El arte antiguo está de moda y León es un caladero inagotable de objetos e historias que a veces tienen más que ver con la desaparición o el expolio o simplemente arte que no está en el lugar que le corresponde. En este caso vía subasta se tiene conocimiento de una pieza que pertence al arte leonés del siglo XVII y que subatará la sala La Suite, de Barcelona. De esta manera anuncian que el 4 de junio se sacará una obra ubicada en el lote 40 y del que se presenta como un magnífico relieve tallado en madera de castaño (150 x 280 x 14 cm), de Escuela Castellana y de León, que presenta en el centro el escudo de Monforte de Lemos, flanqueado por dos figuras femeninas de medio cuerpo a modo de cariátides. La pieza, de una calidad artística excepcional, incluye una cabeza de león bajo el escudo y una rica ornamentación vegetal y floral casi de bulto redondo, de gran fineza pese a la dureza de la madera. Posiblemente se trate de una arcada de puerta realizada para algún palacio o casa noble, lo que refuerza su interés histórico y documental. La estimación de venta es de entre 4.500 euros y 7.000 euros.

Sobre la pieza en cuestión también se añade que estas dos cariátides portan una flor en una mano, mientras que con la otra sostienen el escudo. Cubre sus cabezas un casco con penacho de plumas. Bajo el escudo una cabeza de león. Rica ornamentación vegetal y floral casi de bulto redondo, verdaderamente meritoria, pues es de gran fineza a pesar de la dureza de la madera a tallar. Posiblemente se trate de una arcada de puerta a modo de remate, que, dadas su dimensiones y la gran calidad artística debió ser realizada para algún palacio o casa noble.

La Comisión de Heráldica de Galicia define el escudo oficial de Monforte así: «De plata (blanco) un monte de oro, sumado de una torre del mismo, acompañado en el centro de una Tau de gules (rojo) y de seis roeles de azur en los flancos».

Según el informe previo presentado a la Xunta por el ayuntamiento, la Tau se emplea, al menos, desde 1846 en los documentos municipales como emblema heráldico de la ciudad, aunque no se conserva libro de acuerdos plenarios al respecto. La proliferación de la Tau en lugares emblemáticos de la ciudad, sugieren los investigadores, animaría a los gestores municipales a utilizarla desde mediados del siglo XIX.

Ya la revista Tierras de León de 1988 se refería a parte destacada del arte leonés referido al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que reúne y conserva un nutrido conjunto de piezas artísticas medievales leonesas, correspondientes al periodo comprendido entre los siglos XI y XVI, con representaciones de los estilos románico, gótico, de transición al renacimiento y mudéjar, entendiéndose este último más que como estilo, como fenómeno, dentro del panorama actual de la investigación en torno a su identidad y reflejo del valor histórico del arte leonés.