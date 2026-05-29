Folk de Filandón teatralizado en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León se convertirá este sábado 30 de mayo en el epicentro de la tradición oral y musical leonesa con la celebración de un concierto teatralizado del grupo Folk de Filandón, una propuesta cultural con la que la formación conmemorará sus cinco años sobre los escenarios reivindicando las raíces, el folklore y la identidad de los pueblos.

Bajo el título Contar, cantar; el secreto de la tradición, el espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas y combinará música folk, narración y puesta en escena para transportar al público a una época marcada por los filandones, las reuniones junto al fuego y la transmisión oral de historias y canciones entre generaciones. La propuesta busca recuperar la esencia de aquellas veladas en las que la palabra, la música y la memoria colectiva se convertían en el principal vínculo social de los pueblos.

Durante la actuación, los integrantes de Folk de Filandón, Lola Quintanilla, Roberto Carro, Alberto Lozano Verdejo, Mercedes Álvarez y David Fernánde, irán hilando diferentes relatos y composiciones musicales que evocarán costumbres, paisajes y formas de vida ligadas al medio rural leonés. A través de estas historias, el grupo pretende despertar en los asistentes recuerdos de infancia, de los pueblos de origen y de las voces de abuelos y abuelas que mantuvieron viva la tradición oral durante décadas.

El concierto contará además con la colaboración de la Escuela de Hilanderas de León, cuyas integrantes mostrarán el valor de una labor artesanal históricamente vinculada al mundo rural. Su participación servirá también para reivindicar la tradición como un elemento vivo y necesario para comprender la cultura y la sociedad actuales, poniendo de relieve la importancia de conservar oficios, costumbres y saberes populares que forman parte del patrimonio inmaterial leonés.

La cita en el Auditorio supone un paso importante para Folk de Filandón, que durante estos cinco años ha desarrollado gran parte de su actividad en plazas, pequeños salones, museos y espacios culturales de proximidad. Ahora, el grupo llega por primera vez al principal recinto escénico de la ciudad con un espectáculo más ambicioso y cargado de simbolismo.

Desde la formación destacan que el objetivo de esta representación es «acentuar los valores y las esencias de lo genuino que un día consiguió reunirnos en torno al fuego para seguir contando historias». Una filosofía que define el espíritu del proyecto y que apuesta por recuperar el valor de la palabra compartida, la música tradicional y la memoria colectiva en una sociedad cada vez más acelerada y digitalizada.

El espectáculo se presenta así como una experiencia emocional y cultural dirigida tanto a quienes crecieron vinculados al entorno rural como a las nuevas generaciones interesadas en descubrir las raíces y tradiciones de la provincia. Música, teatro, relatos y artesanía se unirán en una velada de folklore.

El espectáculo es una experiencia emocional para quienes crecieron vinculados a lo rural como a las nuevas generaciones interesadas