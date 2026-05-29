La VI edición 'León es Acción', en marcha

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La Asociación cultural León ciudad púrpura, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de León, vuelve a ser la responsable de que León acoja de nuevo, desde ayer y hasta mañana, 30 de mayo, una cita ineludible en el calendario de Festivales underground que se celebran en España. Durante estos tres días, según han explicado desde la organización, «León se inundará de música, tanto en directo como la que proponen los diferentes DJ's que llegan a la ciudad a mostrar la esencia de las sesiones que se llevarán a cabo estrictamente en vinilo», ha apuntado Constan Chao. Este viernes 29 la actuación gratuita de Plastic Family (Países Bajos) en la plaza de Puerta Castillo) será el evento principal de dicha actividad. Ya el sábado 30, Espacio Vías acogerá las actuaciones de Mohama Saz (Madrid), Fast Kids (USA), Esperanto (Madrid), Vinícius e seu conjunto sElvagem (Brasil/Portugal) y Jesucritler (León). Aquí también estará ubicado el tradicional mercadillo de ropa y discos «actuales y de estilo vintage, priorizando a las marcas locales a quienes queremos dar un espacio para mostrar sus productos», ha explicado Eva López Campesino. Habrá DJ’s destacados en la escena anivel nacional e internacional en formato vinilo y de estilos diversos (soul, boogaloo, rhythm&blues, sixties garage, psicodelia, beat, yeye, powerpop, new wave, brit pop & new sounds). Tendran lugar el viernes desde las 19.00 horas en Plaza Puerta Castillo, antes y despues del concierto de Plastic Family, hasta las 00.00 horas, el viernes 29.