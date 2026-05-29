Leyes Pioneras del Reino en la Academia Básica del Aire

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León celebró ayer una jornada en la Academia Básica del Aire bajo el título de Leyes Pioneras del Reino. Sobre esta interesante temática se abordaron en diferentes apartados los episodios más relevantes de la historia jurídica y parlamentaria de España de aquella época. Una conferencia y una visita guiada a la exposición Leyes Pioneras del Reino remató una completa jornada. La muestra recorre la evolución histórica desde la tradición romana y visigoda hasta el Reino de León, destacando los Fueros de León de Alfonso V y los Decreta.