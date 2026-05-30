El Festival de fotografía nacional llega a Villadangos del Páramo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Villadangos del Páramo acoge los días 29, 30 y 31 de mayo una nueva edición del León Photo Festival, un encuentro dedicado a la fotografía contemporánea que reunirá en la localidad leonesa a fotógrafos, creadores visuales, divulgadores y aficionados llegados desde distintos puntos de España. Durante tres jornadas, el municipio se convertirá en un importante punto de referencia para el sector fotográfico nacional, combinando formación, creatividad, tecnología y convivencia en un evento pensado para todos los públicos interesados en el mundo de la imagen.

El festival nace con una clara vocación práctica y participativa, apostando por una fotografía cercana, dinámica y accesible, en la que el aprendizaje se realiza desde la experiencia directa. Por ello, el programa incluirá talleres prácticos, ponencias, sesiones formativas y actividades especializadas orientadas tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados que deseen mejorar sus conocimientos y descubrir nuevas disciplinas dentro del ámbito fotográfico. Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de algunos de los mayores especialistas en fotografía y divulgación visual, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias profesionales con los asistentes. Además, se ofrecerán sesiones específicas sobre cómo preparar y realizar fotografías de fenómenos naturales y astronómicos, explicando técnicas, planificación y consejos prácticos para captar imágenes con seguridad, precisión y calidad profesional.

Entre los nombres más destacados del cartel se encuentra la reconocida fotógrafa Jessica Rojas, referente en fotografía creativa y retrato; Javier Rosano, especialista en fotografía nocturna y de paisaje, conocido por su trabajo en entornos naturales y cielos estrellados; y Rafa Berlanga, experto en iluminación fotográfica y técnicas avanzadas de estudio. Junto a ellos también participarán los experimentados fotógrafos y pilotos de drones David Martis Castán y Pilar HM, quienes acercarán a los asistentes las posibilidades creativas y técnicas de la fotografía aérea, compartiendo casos reales, metodologías de trabajo y consejos aplicables a proyectos profesionales.

El León Photo Festival no solo busca convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la fotografía, sino también consolidarse como una plataforma de intercambio cultural y creativo donde profesionales y aficionados puedan compartir experiencias, establecer contactos y descubrir nuevas tendencias dentro de la comunicación visual y la creación de contenido.

La celebración de este evento es posible gracias al impulso del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, cuya apuesta decidida por la cultura, la innovación y la dinamización del entorno rural ha permitido atraer una iniciativa de alcance nacional capaz de generar un importante movimiento cultural.

«El municipio se convierte en un importante punto de referencia para el sector de la fotografía nacional»