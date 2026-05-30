El Festival de fotografía nacional llega a Villadangos del Páramo
El municipio acoge este 30 y 31 de mayo dos días intensos de la nueva edición del León Photo Festival, un encuentro dirigido a la fotografía contemporánea
Villadangos del Páramo acoge los días 29, 30 y 31 de mayo una nueva edición del León Photo Festival, un encuentro dedicado a la fotografía contemporánea que reunirá en la localidad leonesa a fotógrafos, creadores visuales, divulgadores y aficionados llegados desde distintos puntos de España. Durante tres jornadas, el municipio se convertirá en un importante punto de referencia para el sector fotográfico nacional, combinando formación, creatividad, tecnología y convivencia en un evento pensado para todos los públicos interesados en el mundo de la imagen.
El festival nace con una clara vocación práctica y participativa, apostando por una fotografía cercana, dinámica y accesible, en la que el aprendizaje se realiza desde la experiencia directa. Por ello, el programa incluirá talleres prácticos, ponencias, sesiones formativas y actividades especializadas orientadas tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados que deseen mejorar sus conocimientos y descubrir nuevas disciplinas dentro del ámbito fotográfico. Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de algunos de los mayores especialistas en fotografía y divulgación visual, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias profesionales con los asistentes. Además, se ofrecerán sesiones específicas sobre cómo preparar y realizar fotografías de fenómenos naturales y astronómicos, explicando técnicas, planificación y consejos prácticos para captar imágenes con seguridad, precisión y calidad profesional.
Entre los nombres más destacados del cartel se encuentra la reconocida fotógrafa Jessica Rojas, referente en fotografía creativa y retrato; Javier Rosano, especialista en fotografía nocturna y de paisaje, conocido por su trabajo en entornos naturales y cielos estrellados; y Rafa Berlanga, experto en iluminación fotográfica y técnicas avanzadas de estudio. Junto a ellos también participarán los experimentados fotógrafos y pilotos de drones David Martis Castán y Pilar HM, quienes acercarán a los asistentes las posibilidades creativas y técnicas de la fotografía aérea, compartiendo casos reales, metodologías de trabajo y consejos aplicables a proyectos profesionales.
El León Photo Festival no solo busca convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la fotografía, sino también consolidarse como una plataforma de intercambio cultural y creativo donde profesionales y aficionados puedan compartir experiencias, establecer contactos y descubrir nuevas tendencias dentro de la comunicación visual y la creación de contenido.
La celebración de este evento es posible gracias al impulso del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, cuya apuesta decidida por la cultura, la innovación y la dinamización del entorno rural ha permitido atraer una iniciativa de alcance nacional capaz de generar un importante movimiento cultural.