Una comedia sobre la crianza aterriza en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El 30 de mayo a las 20.30 horas cinco madres van a ir al Albéitar para encontrar las carcajadas de los leoneses con la crianza de sus hijos en situaciones graciosas porque son verdad El Albeitar acogerá el próximo sábado 30 de mayo a las 20:30 horas, la representación de la obra Madre no hay más que muchas, a cargo del grupo de teatro amateur Actuarte León. Madre no hay más que muchas es una comedia contemporánea que aborda la maternidad desde el humor y la sátira social. La obra retrata cinco modelos distintos de madres y recorre, en tres actos, las diferentes etapas de la crianza, desde el embarazo hasta la adolescencia, poniendo el foco en los estereotipos, el caos cotidiano y la necesidad, casi urgente, de sentido del humor. El guion de la obra es de la directora Sara del Río y su ayudante Nuria Virginia Martín, quienes firman una propuesta ágil y actual, basada en situaciones cotidianas llevadas al extremo para provocar la risa y la reflexión. La puesta en escena combina una estética muy colorida que combina con un ritmo dinámico y un marcado carácter coral. El grupo Actuarte nació en 2023 como un proyecto de teatro amateur en el que la pasión por la escena y el deseo de contar historias prevalecen sobre la experiencia profesional, ya que para varios integrantes es su primer proyecto, aunque con una veintena de funciones en su haber, de las cuales casi la mitad han sido en certámenes y festivales, ya tienen mucho rodaje y algún que otro galardón.