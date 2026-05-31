El Teatro Albéitar trae a León el documental 'Writing Hawa'

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Teatro El Albéitar proyecta este domingo Writing Hawa, un conmovedor retrato sobre la lucha de las mujeres afganas. El documental Writing Hawa, una de las producciones más destacadas del cine documental reciente sobre Afganistán, llegará este domingo 31 de mayo al Teatro El Albéitar. La película, dirigida por la periodista y cineasta afgana Najiba Noori junto a Rasul Noori, ofrece un relato íntimo y conmovedor sobre la lucha de una mujer por alcanzar un sueño tan básico como aprender a leer y escribir. Coproducida entre Francia, Países Bajos, Afganistán y Qatar, la cinta sigue durante cinco años la vida de Hawa, una mujer afgana que fue obligada a casarse cuando era apenas una niña y que no tuvo acceso a la educación durante gran parte de su vida. A los 52 años, decide comenzar una nueva etapa marcada por el aprendizaje, la independencia y la búsqueda de la libertad. A través de la mirada de su propia hija, la directora del documental, el espectador acompaña a Hawa en un proceso de transformación personal que la lleva a aprender a leer y escribir por primera vez. Con el apoyo de su familia, también pone en marcha un pequeño negocio textil basado en la recuperación de los bordados tradicionales de la comunidad hazara, convirtiendo una actividad artesanal en una oportunidad de emancipación económica. Sin embargo, el documental va más allá de la historia individual de su protagonista. La película retrata también la realidad de tres generaciones de mujeres afganas.