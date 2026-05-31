'La Isla de Garibaldi', de Cristina Fanjul, de ruta por la Feria del Libro de Madrid

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Tras el éxito en la Feria del Libro de León, la novela escrita por la periodista y escritora, Cristina Fanjul, La Isla de Garibaldi puso rumbo hacia la capital de España. En Madrid son días importantes para la literatura con la celebración de la Feria del Libro y habrá caras leonesas entre las casetas. Una de ellas será la de Cristina Fanjul que, tras el éxito que tuvo en la Feria del Libro de León, se dirigió hasta las casetas madrileñas donde, para sorpresa de nadie, también triunfó a su llegada. Esta novela traza una historia entre la Guerra del Rif y la Guerra Civil española, pero también incorpora la intriga internacional y una reflexión sobre la identidad y las heridas históricas que aún se encuentran en la actualidad.