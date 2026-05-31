La fotografía toma Villadangos del Páramo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La localidad leonesa de Villadangos del Páramo vivió este sábado una de las jornadas más destacadas de la edición del León Photo Festival, un encuentro que ha reunido a fotógrafos profesionales, aficionados y creadores visuales llegados desde distintos puntos de España con el objetivo de compartir conocimientos, técnicas y experiencias en torno al mundo de la fotografía. Durante todo el día, el municipio se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para los amantes de la imagen, consolidando la apuesta del festival por una formación práctica, cercana y participativa. La programación ha combinado talleres especializados, sesiones de retrato y actividades de fotografía de paisaje y nocturna, permitiendo a los asistentes aprender directamente de algunos de los nombres más reconocidos del sector.

Uno de los primeros grandes atractivos de la jornada ha sido la sesión de retratos dirigida por el fotógrafo Gus Geijo. El taller, desarrollado entre las 20.00 y las 22.00 horas, premitió a los participantes adentrarse en el proceso creativo de una sesión profesional, trabajando aspectos como la dirección del modelo, la búsqueda de expresiones naturales y el aprovechamiento de la luz para conseguir imágenes con personalidad propia. La programación dtambién contó con una de las propuestas más esperadas del festival: el taller de puesta de sol con siluetas impartido por Jessica Rojas. La actividad ha girado en torno al uso creativo de la luz del atardecer, enseñando a los asistentes a trabajar contraluces, composiciones minimalistas y fotografías de gran impacto visual aprovechando los últimos rayos del día. Además, se han abordado cuestiones relacionadas con la planificación fotográfica y el uso de herramientas especializadas para anticipar la posición del sol y optimizar cada encuadre.

Ya por la noche, el festival ha dado paso a una de las disciplinas que más interés despiertan entre los aficionados: la fotografía nocturna. El taller dirigido por Javier Rosano, con la colaboración de Sony España, reunió a participantes interesados en aprender a combinar iluminación natural y artificial en entornos de baja luz. Durante varias horas, los asistentes han trabajado técnicas de exposición, planificación de escenas y uso narrativo de la iluminación, profundizando en recursos que permiten ampliar las posibilidades creativas de la fotografía nocturna.

Más allá de los talleres concretos, el ambiente vivido durante la jornada refleja el espíritu con el que nace este festival. La organización, encabezada por el fotógrafo Mario Rubio, ha planteado el evento como una experiencia inmersiva donde el aprendizaje se produce a través de la práctica constante y del contacto directo con profesionales de la más alta cualificación fotográfica en activo.