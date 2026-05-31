El talento leonés brilla en los premios Arte Joven de Castilla y León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La provincia de León volvió a destacar en la 37ª edición de los premios Arte Joven de Castilla y León, cuyos galardones fueron entregados este sábado en una gala celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Entre los vencedores se encuentran el berciano Julu Martínez y la artista leonesa Silvia Rueda Valencia, reconocidos en las categorías de cine y pintura, respectivamente.

El creador de Torre del Bierzo, Julu Martínez, obtuvo el primer premio de cine gracias a su obra Los rapaces, mientras que Silvia Rueda Valencia se alzó con el máximo galardón en pintura por Luz entre cenizas.

La ceremonia estuvo presidida por la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, quien felicitó a los premiados y finalistas y destacó que representan “una juventud que, con talento y dedicación, puede llegar a lo más alto en el mundo del arte y la cultura”. Asimismo, subrayó la importancia de este programa para impulsar las carreras artísticas de los jóvenes dentro de la Comunidad y contribuir a la retención del talento.

En esta edición participaron cerca de 300 jóvenes creadores. Además de los galardones para los representantes leoneses, el certamen reconoció propuestas en disciplinas como teatro, danza, fotografía, escultura, literatura, música, diseño de moda y gastronomía.

Los premios están dotados con 2.500 euros para los primeros clasificados y 1.000 euros para los segundos premios de cada modalidad. En total, se repartieron reconocimientos en trece categorías agrupadas en siete áreas artísticas.

Impulso a la formación y promoción artística

Como principal novedad de este año, la Junta ha puesto en marcha la denominada Lanzadera Creativa, una iniciativa orientada a fomentar la creación colectiva y fortalecer la identidad artística de los jóvenes participantes mediante talleres, sesiones prácticas y espacios de encuentro entre creadores.

Además, el Gobierno autonómico ha reforzado el programa de mentorías iniciado en la edición anterior, ampliando tanto el número de sesiones como las temáticas abordadas. El objetivo es ofrecer itinerarios más personalizados que permitan a los artistas definir su estilo y proyectar su trabajo con mayor confianza.

La promoción de las obras premiadas seguirá siendo otro de los pilares del programa. A través del Instituto de la Juventud de Castilla y León se desarrollan iniciativas como la exposición itinerante Art on the Road, que acerca las creaciones galardonadas a distintos puntos de la Comunidad, especialmente en el medio rural. También se edita el Catálogo de Arte Joven y se facilita el acceso gratuito a espacios expositivos como la Sala Unamuno de Salamanca.

En el ámbito literario, la Junta continúa apostando por la publicación y distribución de las obras ganadoras a través de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, contribuyendo así a la difusión del trabajo de los jóvenes autores.