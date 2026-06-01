El Teatro Trianón, un edificio histórico y cultural masificado en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Un gimnasio en un teatro. Suena bien la idea. Y lo es. Si uno entra en el actual edificio del conocido Teatro Trianón verá que, la base estructural de lo que fue, se mantiene. Eso sí, la parte superior, es decir, las cúpulas que se pueden encontrar. La parte inferior ya es otra historia, ya que la masificación que lleva sufriendo casi dos años se hace notar a un edificio cultural e histórico de la ciudad de León.

Un teatro que ha sufrido cambios de todo tipo. Pasó de ser teatro a discoteca, a centro de ocio y, ahora mismo, es un gimnasio de la cadena comercial Basic-Fit. Una cadena que cuenta con más de 200 gimnasios en España y que se instaló en León a mediados de 2024. Una cadena comercial que, en la reforma, tuvo que cumplir exigentes normas para que esta fuera aprobada, ya que el Teatro Trianón no es un edificio cualquiera. En un principio, se cumplió. Con el tiempo, eso sí, se ha ido perdiendo esa esencia estructural que tenía. Este periódico ha contactado con Basic-Fit de todas las formas posibles para poder corroborar el estado actual de las infraestructuras del inmueble.

El gimnasio, por su parte, ha puesto todos los impedimentos posibles para que así fuera. «Entendemos su situación contacte nuevamente con el gimnasio que indicas» ha sido la respuesta constante que se ha recibido. De todas formas, DIARIO DE LEÓN ha podido acceder y corroborar con la vista y con declaraciones que las infraestructuras que coronan el Teatro Trianón están sufriendo un evidente desgaste debido al uso, excesivo, por parte de la cadena de gimnasios. «Solo por la tarde te puedes encontrar más de 150 o 200 personas realizando sus ejercicios diarios, lo que, aparte del problema que hay para poder entrenar con normalidad, también se ve como está afectando a la estructura de este patrimonio cultural en las zonas inferiores del mismo», explica una usuario que realiza el ejercicio siempre en dicho gimnasio.

«Es cierto que si tú entras ves que el teatro está ahí, pero no sé si es lo mejor tener un gimnasio en ese edificio sabiendo el valor que tiene y el uso que se le está dando», agrega otro usuario. «Un edificio que podría ser usado para algo cultural se utiliza para que cada día cientos de personas le den un uso, que no está mal, pero que no es el adecuado para un lugar como este», finaliza otro usuario a los que se les ha podido sacar delcaraciones acerca de dicho gimnasio.De esta forma, hay que volver a poner en el foco estos edificios culturales que tienen un mal uso y un mal mantenimiento.

El alcalde de León José Antonio Diez Díaz ya puso en el punto de mira otro edificio cultural, el Teatro Emperador, donde dijo que quería reabrirlo en no más de cinco años. Este Teatro Trianón merece, cuanto menos, un trato similar o digno de ser otro edificio cultural que, la ciudad de León, no sabe aprovechar y que, cadenas comerciales como es en este caso Basic-Fit, hacen un uso masificado de las instalaciones tan imponentes que tiene este tipo de edificios.

«La esencia del Teatro Trianón sigue presente, pero es cierto que toda la masificación que está teniendo no le favorece en nada»