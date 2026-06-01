Club 45, dos años de actividad en Santa Colomba de Somoza

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Lo que comenzó como una apuesta por crear un espacio diferente para el ocio, la cultura y la convivencia ha terminado consolidándose como un proyecto de referencia en la vida social del municipio. Dos años después de su apertura, Club 45, con Alejandro Diez Garín mira al futuro con la satisfacción de haber construido una comunidad activa y participativa que ha encontrado en este espacio mucho más que un lugar de reunión.

Desde sus inicios, el objetivo de Club 45 fue ofrecer una propuesta capaz de dinamizar la actividad local y generar nuevas oportunidades de encuentro en una localidad marcada por el valor de sus tradiciones, su patrimonio y su entorno natural.

La respuesta de vecinos y visitantes no tardó en llegar, convirtiendo el proyecto en una realidad consolidada. Durante estos dos años, Club 45 ha acogido numerosas actividades dirigidas a públicos de diferentes edades. Eventos culturales, encuentros sociales, actuaciones musicales, presentaciones y propuestas vinculadas a la gastronomía han formado parte de una programación que ha contribuido a mantener una actividad constante en Santa Colomba de Somoza.

La iniciativa ha servido también para fortalecer los lazos entre los habitantes del municipio y para atraer a personas procedentes de otros puntos de la provincia e incluso de fuera de ella. En una época en la que muchos pueblos buscan fórmulas para combatir la despoblación y fomentar la vida comunitaria, Club 45 se ha convertido en un ejemplo de cómo la iniciativa local puede generar impacto en el territorio.

El balance de estos primeros veinticuatro meses es positivo. Más allá de las cifras, el principal éxito del proyecto reside en la capacidad de haber creado un entorno acogedor donde las personas pueden compartir experiencias, intercambiar ideas y disfrutar de propuestas diferentes en un ambiente cercano.

La evolución del club ha estado marcada por una programación diversa y por la implicación de quienes han participado en sus actividades. La fidelidad de muchos asistentes y la llegada constante de nuevos visitantes reflejan la buena acogida que ha tenido la iniciativa desde su nacimiento.

Con la vista puesta en el futuro, Club 45 afronta una nueva etapa con la intención de seguir creciendo y ampliando su oferta de actividades. El compromiso con la dinamización social y cultural del municipio continúa siendo el eje principal de un proyecto que ya forma parte de la identidad local. Dos años después, la ilusión de sus comienzos permanece intacta y sirve de impulso para seguir construyendo nuevos espacios de encuentro y convivencia.

Además, el proyecto ha demostrado la importancia de apostar por iniciativas capaces de generar actividad durante todo el año, contribuyendo a reforzar el atractivo de Santa Colomba de Somoza tanto para sus vecinos como para quienes la visitan con esta idea.