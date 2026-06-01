La ermita de Quejo, en Babia, entra en la lista roja de Hispania Nostra por su deterioro

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La ermita de Quejo, un pequeño templo del siglo XVII situado en las inmediaciones de La Cueta (Cabrillanes), en la comarca leonesa de Babia, ha sido incluida en la lista roja de Hispania Nostra debido a su estado de abandono y progresivo deterioro, tras décadas sin intervenciones de conservación.

Este enclave, ubicado en un paraje de notable valor paisajístico dentro de la Reserva de la Biosfera de Babia, constituye un ejemplo singular de arquitectura religiosa de montaña, caracterizada por su sobriedad constructiva y su integración en el entorno natural.

Según la ficha publicada por Hispania Nostra, la ermita presenta un avanzado estado de degradación, especialmente en la cabecera, donde se registran desprendimientos, aunque se mantiene en pie en gran medida gracias a su condición semienterrada. A ello se suma la ausencia total de actuaciones de conservación, ya sean institucionales o vecinales.

Construida en piedra caliza y con cubierta terrera, la ermita responde a una arquitectura sencilla y funcional propia del ámbito rural, aunque los escasos estudios existentes subrayan que presenta diferencias estilísticas y técnicas respecto a otros edificios religiosos de la comarca de Babia, lo que refuerza su interés patrimonial.

Las investigaciones sitúan su origen en el siglo XVII, si bien la documentación sobre su historia es limitada. Su abandono se habría producido a lo largo del siglo XIX, en paralelo a la pérdida de población en el núcleo de Quejo, lo que provocó el cese de su uso religioso.

Posteriormente, el edificio fue reutilizado como cuadra para el ganado, en un contexto marcado por su ubicación estratégica como lugar de paso de la trashumancia de la Mesta hacia los puertos de montaña cercanos a La Cueta. Este uso contribuyó al deterioro del inmueble y a la desaparición de elementos originales como el retablo, la imaginería o el pavimento, cuyas losas fueron retiradas para su reutilización.

En la actualidad, la ermita permanece cerrada y sin uso, y carece de cualquier tipo de protección legal específica, pese a ser de titularidad pública, lo que dificulta la puesta en marcha de medidas de salvaguarda.

Más allá de su valor histórico, el inmueble destaca por su emplazamiento en un entorno de gran riqueza natural. Situado a 1.460 metros de altitud, en el pueblo más alto de la provincia de León, el enclave ofrece una imagen representativa del paisaje de alta montaña de Babia, con praderas, cumbres y rutas tradicionales vinculadas al pastoreo.

Este carácter aislado, que hoy dificulta su acceso y conservación, contribuyó en el pasado a su vinculación con formas de vida tradicionales y a su integración en la red de caminos ganaderos. En ese contexto, la ermita formó parte del paisaje cotidiano de una comunidad hoy prácticamente desaparecida.

La inclusión en la lista roja de Hispania Nostra busca precisamente alertar sobre el riesgo de desaparición de este tipo de bienes patrimoniales en entornos rurales afectados por la despoblación, así como fomentar su recuperación mediante futuras intervenciones.

Fuentes patrimoniales coinciden en que la conservación de la ermita de Quejo requeriría una actuación integral que garantice su estabilidad estructural y permita poner en valor su singularidad como testimonio de la arquitectura religiosa popular de montaña.

El caso de Quejo se suma al de otros elementos del patrimonio de Castilla y León que afrontan riesgos derivados del abandono y la falta de recursos, en una comunidad con una elevada concentración de bienes históricos, muchos de ellos en zonas rurales con escasa población y limitada capacidad de mantenimiento.