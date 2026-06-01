La orquesta JJMM-ULE respalda los 60 años de la Capilla clásica

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Una de las agrupaciones corales más relevantes de la provincia, la Capilla Clásicade León, ha programado para esta semana el acto central de las celebraciones de su sesenta aniversario. Un grupo de aficionados a la música se reunieron en torno a Adolfo Gutiérrez Viejo allá por 1965 para empezar a ensayar con un objetivo concreto, difundir la polifonía coral del siglo XVI, un ámbito en el que fue pionero en España. Su evolución desde el primer concierto de 1966 le llevó a adoptar todo tipo de música con el paso de nuevo directores como José María Álvarez Pérez, Ángel Barja, Fernando García Pérez o José Zaldo García.

Todo un privilegio para una coral que tiene ahora a Elena María Fernández Delgado como directora artística y musical, una profesora leonés que inició sus estudios en el Conservatorio José Castro Ovejero que ha compaginado la formación en música coral con la flauta travesera. Con una dilatada experiencia ha preparado este concierto con Juan Luis García, director de la orquesta de Juventudes Musicales-Universidad de León, el pilar clave para conseguir poner en marcha este evento musical de primer nivel, que tendrá lugar en la iglesia de San Francisco de León este sábado, día 6, a partir de las 20.15 horas.

El programa elegido incluye el Gloria de la Missa in Angustiis de Joseph Haydn, con Ismael Arroniz como solista; el Vesperae solennes de confessore, k. 339 de Mozart —con la soprano Marta Arce—; el Messe á trois voix, op. 12 de César Franck en el que Julio Ambrosy Carrera aporta su voz de bajo. El concierto se cerrará con seis partes de la Misa número 2 en sol mayor, d. 167 de Franz Schubert y una obra contemporánea, The Road (Ola Gjeilo), también con seis partes.

El evento musical que cierra las celebraciones del 60 aniversario de la Capilla Clásica cuenta con la colaboración de Juventudes Musicales, del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León y la Cámara de Comercio de León, junto las Confiterías Montañés.