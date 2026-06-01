Casa Botines Gaudí quiere ser referente internacional

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Casa Botines Gaudí va con todo. Y no es para menos. El complejo museístico ya está en marcha para conseguir ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Saben que es difícil, pero no imposible. "Es una carrera de fondo" comenta Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí. "Estamos preparando un dossier, que es la primera de las fases para poder conseguir este objetivo", explica el director. A esto ha querido añadir que las obras de Gaudí realizadas fuera de Cataluña, en el presente año ya están colocándose a la altura de las que están dentro en un paso que cataloga como "clave en todo este proceso" porque ya hay siete obras que son Patrimonio de la Humanidad.

El propio Raúl Fernández Sobrino ha querido aclarar que el próximo 25 de junio se inaugurará una "nueva imagen de Casa Botines, donde la planta primera, la planta noble (que será la primera vez que se habrá de cara al público) y la planta baja abrirán sus puertas con toda la reforma que se ha realizado".

A ello hay que sumarle la exposición 'Gaudí y la ciudad moderna' que estará disponible para visitar desde el 2 de julio hasta el 25 de octubre con algunas piezas que se dejarán ver por primera vez en Castilla y León.

Nadia Teixeira, Raúl Fernández Sobrino, Carlos Varela durante la presentación del programaCASA BOTINES

Más ambicioso que nunca

Casa Botines ha presentado el programa de verano que llevará a cabo en los próximos meses. El director del Museo ha querido destacar el esfuerzo que ha habido en cada detalle de este programa que califica de "impresionante porque hay un total de 688 acciones, más de 980 horas de actividades, entre guías, talleres, más de 22370 plazas".

Dicha programación cuenta con todo tipo de opciones, para los más pequeños, de carácter familiar y, además, contará con un curso para interesados por la obra y el trabajo de Gaudí.

Multitud de actividades preparadas

La presentación del programa ha contado con la presencia, además de la del director del Museo Casa Botines, Raúl Fernández Sobrino, con la participación, Nadia Teixeira López, responsable de Educación del Museo Casa Botines Gaudí y Carlos Varela Fernández, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí.

Nadia Teixeira ha presentado todas las actividades y talleres relacionados con los más pequeños y las familias. "Tendremos durante el verano 3 días durante 5 semanas talleres para niños de 5 a 12 años en un horario de 10.00 horas a 14.00 horas. Además también contaremos con visitas dialogadas y, por supuesto, no puede faltar en septiembre la presentación del programa educativo", ha explicado Nadia Teixeira sobre una programación infantil y familiar que estará disponible durante el verano.

Por su parte, Carlos Varela Fernández, presentó la quinta edición del curso que realizan junto a la Universidad de León. Bajo el título 'El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI', el curso será del 13 al 15 de julio y contará con ponencias, por ejemplo, de Galdric Santana, director Cátedra de Gaudí, además de ser el comisario del Año Gaudí.

Casa Botines, de esta forma, presenta una programación plagada de actividades que dan forma a un año importante para ellos, pero que quieren que se mantenga en el tiempo y que no sea algo esporádico. Por ello, cada año van a más, aumentando su esfuerzo y su labor por recordar y dar a conocer la vida y el trabajo del arquitecto catalán.