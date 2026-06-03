León acoge un concurso de canto mundial

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Hasta 40 artistas procedentes de 10 países (España, Albania, Alemania, Andorra, Italia, Kazajistán, Polonia, Portugal, Rumania y Ucrania) aterrizarán el próximo 2 de julio en León. Bravo Festival, uno de los 66 circuitos mundiales de canto se llevará a cabo en la capital leonesa del 2 al 4 de julio en el Teatro San Francisco, donde estos 40 participantes, de entre 7 y 25 años, mostrarán sus voces para buscar ser la mejor voz de la edición correspondiente a 2026.

De los 40 artistas que visitarán la ciudad de León, más de 15 de ellos se le han podido ver en diversos programas de televisión como La Voz Kids, Got Talent, Idol Kids o Tierra de Talento, entre otros. No obstante, el festival no se ha olvidado de lo local y, por supuesto, León estará representado en el festival, con las voces de Llara Aranda y Salma Rodríguez (ambas las vimos en la Voz kids 2025) y Nerea Fernández (cantante Lion’s Black Road).

«En España somos el único festival que se hace de este estilo. Además, es un festival que ya ha sido premiado en dos ocasiones como mejor festival», explica el director Sergio Fernández. «El objetivo que tenemos puesto en la mirilla es siempre que estas jóvenes promesas tengan una oportunidad fuera de la televisión porque conocemos lo que es estar en ella y si, son programas que ayudan, pero luego tienes que salir y seguir hacia delante y ahí es donde entramos nosotros y este festival», argumenta el director que añade que «aquí siempre se acercan representantes de discográficas que lo miran y tienen esas oportunidades de conseguir sus sueños a través de la música». Un objetivo que, el año pasado en Figueres se consiguió, donde hasta tres participantes obtuvieron la oferta de realizar un disco para discografías nacionales. «La gran motivación que tenemos es esta», finaliza Sergio Fernández.

Entre el jurado se encontrarán todo tipo de perfiles, desde personajes de caracter internacional hasta personajes nacionales que han sido finalistas de programas como Operación Triunfo. Eso sí, no se conocerán estos nombres hasta apenas unos días antes, por seguridad y para evitar posibles problemas. Además, es altamente probable que, durante alguno de los días, pueda aparecer alguna figura conocida relacionada con el canto para animar y apoyar a una generación de artistas cuyo futuro se augura brillante en algunos de los casos debido a la juventud que tienen la gran mayoría de los partipantes, siendo la más jóven de esta edición una chica de nueve años.

El festival cuenta con 10 países involucrados, donde los artistas son reconocidos por su carrera musical

Programa del festival

El programa comenzará el jueves, 2 de julio por la mañana, donde parte de los artistas y familiares realizarán una visita cultural guiada a la Catedral de León. Durante la tarde, llegará un momento espectacular para los jóvenes cantantes, con la aparición de una alfombra roja, donde todos los artistas serán presentados ante el público presente. Ya entrada el segundo días, es decir, el viernes 3 de julio, será cuando comiencen las actuaciones. Desde las 16.00 horas será la primera gala de actuaciones, donde el jurado será la organización del festival. El sábado 4 de julio llegará el momento importante del festival, con la segunda gala de los artistas ante un jurado internacional, empezando a las 15.30 horas.

En ediciones anteriores del BravoFestival han participado entre muchos artistas la leonesa Noa (La voz 2025), Lucía Casani (OT 2025), la francesa Nour (Ganadora de La Voz Francia 2022), Emmy (Representante de Irlanda en Eurovisión 2025), Mirela Ljumic (Representante de Montenegro en Eurovisión 2019), Rrealina (Finalista Got Talent 2022) o más de 25 representantes de Junior Eurovisión, con lo que sin duda, podremos ver en León a futuras estrellas musicales.

Esta edición llega a León después del éxito en 2025, que se celebró en Figueres (Gerona). Además, el evento se podrá ver de forma totalmente gratuita para el público, hasta completar el aforo del teatro.

Con este festival, durante tres días, León se convertirá en un espacio lleno de música, grandes voces y un entorno cultural que atraerá a interesados.